Vídeo: Lula garante recursos para apoiar vítimas das chuvas do RS | A TARDE

Em visita ao estado do Rio Grande do Sul, o presidente Lula (PT) garantiu ao governador Eduardo Leite (PSDB) que não faltará dinheiro para aquisição de alimentos, assim como para utilização de transporte e saúde.

“Tudo que estiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, da sociedade civil ou através dos nossos militares. A gente vai dedicar 24 horas de esforço para que possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva”, disse o petista.

O temporal que atinge o sul do país provocou 13 mortes, além de 21 desaparecimentos e milhares de desabrigados. Ao tomar conhecimento sobre os danos, o chefe do Executivo se prontificou a averiguar a situação ao lado da comitiva de ministros.



O chefe do Executivo federal ainda afirmou que não medirá esforços para apoiar o estado.

“Como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos quando houve a seca aqui no Rio Grande do Sul, que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos causados”, ressaltou o presidente.



O mandatário ainda estava programado para sobrevoar o município de Santa Maria, mas precisou ser cancelado devido às fortes chuvas. A primeira-dama Janja da Silva também acompanhou o chefe do Planalto nesta agenda.

O governo federal está dedicado, 24 horas por dia, para apoiar o povo do Rio Grande do Sul. Tudo que estiver ao alcance do nosso governo será feito para atender as necessidades das pessoas que estão sendo afetadas pelas chuvas.



🎥 @ricardostuckert pic.twitter.com/tiLwret0Vk — Lula (@LulaOficial) May 2, 2024