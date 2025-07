Bruno Reis faz balanço da gestão e crava: "Vamos elevar Salvador"

- Foto: Cássio Moreira / AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), fez um pequeno balanço dos seis primeiros meses do seu segundo mandato, durante o tradicional desfile da Independência da Bahia, nesta quarta-feira, 2.

Como manda o figurino, Bruno Reis participou do hasteamento da bandeira ao lado do governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bastos (PSD), do procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, e outras autoridades.

Pouco antes de seguir o cortejo, em rápida conversa com a imprensa, o gestor citou as realizações da sua administração, afirmou que deve apresentar novos projetos nos próximos meses, e cravou o objetivo de elevar o patamar da capital baiana.

"Nós estamos chegando a seis meses desse segundo mandato de lindas entregas e vamos levar obras, projetos, programas para os quatro cantos da cidade. Focamos em grandes projetos que estão em curso, que nós iremos entregar, seja este ano, seja no início do ano que vem", disse.

"Vamos elevar ainda mais o patamar de Salvador, vamos realizar ações até maiores do que nós já realizamos. Até aqui então, é o momento de celebrar, de renovar as energias, de receber esse carinho do povo, esse abraço. É o momento de conversar com as pessoas, de ouvir os seus sonhos e as suas expectativas para os próximos anos", completou.

Bruno aproveitou a ocasião para endossar o projeto de lei que foi enviado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que pede pela nacionalização do 2 de Julho como Dia Nacional da Consolidação da Independência do Brasil.

“Tem todo o nosso apoio. O reconhecimento é justo, afinal de contas, a Independência do Brasil aconteceu aqui na Bahia com a expulsão definitiva dos portugueses pelos baianos, que deram o grito final de liberdade para que hoje nós pudéssemos um seu estado democrático, para que o país pudesse alcançar todas as conquistas que o nosso povo alcançou até então", avaliou o prefeito.