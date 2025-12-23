POLÍTICA
Bruno Reis prega cautela em escolha de nome para o Planalto
Prefeito cita opções, mas fala em consenso entre candidatos
Por Cássio Moreira e Franciely Gomes
O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), pregou cautela no processo de escolha do principal candidato da direita na eleição presidencial do próximo ano, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 23.
Bruno, que participou da divulgação do esquema de serviços dos show de Roberto Carlos e Frei Gilson, citou as opções do campo de oposição para o enfrentamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição. Segundo o prefeito, alguns critérios devem ser usados para o afunilamento da candidatura.
Pesquisas de opinião, aprovação e rejeição aos nomes apresentados, além da capacidade de atrair siglas de outros campos políticos, serão usadas para a definição do candidato.
"O PL tem o nome de Flávio. Republicanos tem Tarcísio, o União tem o nome de Caiado. O PSD tem dois nomes, que são o de Ratinho e Eduardo Leite. O Novo tem o nome de Zema [...] É um conjunto de forças das oposições. Para isso, nós vamos ter critérios objetivos, fazer pesquisas, analisar aceitação, confronto de segundo turno, rejeição [...] Tem outros critérios, como quem consegue unificar esses nomes", destacou Bruno, que continuou.
"Na hora certa, no momento certo, com calma e sem agonia", completou o prefeito de Salvador.
Unificação
Bruno Reis ainda pregou um trabalho de unificação do país, tecendo críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem atribuiu a "falta de capacidade" de distensionar o país.
"Discordamos, principalmente pela falta de capacidade de equilibrar o Brasil, distensionar, unificar o país. Então, vamos trabalhar para isso [...] Vamos buscar o consenso, e temos muita expectativa", afirmou.
