Bruno Reis prega cautela em escolha de nome para o Planalto

Prefeito Bruno Reis fala sobre cenário eleitoral - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), pregou cautela no processo de escolha do principal candidato da direita na eleição presidencial do próximo ano, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 23.

Bruno, que participou da divulgação do esquema de serviços dos show de Roberto Carlos e Frei Gilson, citou as opções do campo de oposição para o enfrentamento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição. Segundo o prefeito, alguns critérios devem ser usados para o afunilamento da candidatura.

Pesquisas de opinião, aprovação e rejeição aos nomes apresentados, além da capacidade de atrair siglas de outros campos políticos, serão usadas para a definição do candidato.

"O PL tem o nome de Flávio. Republicanos tem Tarcísio, o União tem o nome de Caiado. O PSD tem dois nomes, que são o de Ratinho e Eduardo Leite. O Novo tem o nome de Zema [...] É um conjunto de forças das oposições. Para isso, nós vamos ter critérios objetivos, fazer pesquisas, analisar aceitação, confronto de segundo turno, rejeição [...] Tem outros critérios, como quem consegue unificar esses nomes", destacou Bruno, que continuou.

"Na hora certa, no momento certo, com calma e sem agonia", completou o prefeito de Salvador.

Unificação

Bruno Reis ainda pregou um trabalho de unificação do país, tecendo críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem atribuiu a "falta de capacidade" de distensionar o país.

"Discordamos, principalmente pela falta de capacidade de equilibrar o Brasil, distensionar, unificar o país. Então, vamos trabalhar para isso [...] Vamos buscar o consenso, e temos muita expectativa", afirmou.