POLÍTICA
RITO ACELERADO

Otto Filho toma posse no TCE-BA poucas horas após nomeação

Posse ocorreu nesta terça-feira, 23

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/12/2025 - 20:04 h | Atualizada em 23/12/2025 - 20:32
deputado Otto Alencar Filho (PSD) tomando posse no TCE
deputado Otto Alencar Filho (PSD) tomando posse no TCE

O agora ex-deputado federal Otto Filho (PSD) tomou posse na tarde desta terça-feira, 23, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

A cerimônia de posse aconteceu na sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O evento contou com a presença do seu pai, o senador Otto Alencar (PSD) e da sua irmã, Isadora Alencar, e os demais conselheiros.

A posse do novo conselheiro ocorre horas após a sua nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE), assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), após ser aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele conseguiu 43 votos contra um e uma abstenção.

Otto Filho assume a vaga deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, devido a sua aposentadoria.

A cerimônia oficial de transmissão de cargo será feita no dia 6 de janeiro. Neste mesmo dia, será formado a nova Mesa Diretora da Corte:

  • Gildásio Penedo Filho, presidente;
  • Marcus Presidio, vice-presidente;
  • Carolina Matos, corregedora.

Os três foram eleitos para comandar o TCE-BA pelo biênio de 2026-2027

Quem é Otto Filho?

Otto Alencar Filho nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.

Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);

Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.

Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.

x