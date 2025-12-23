RITO ACELERADO
Otto Filho toma posse no TCE-BA poucas horas após nomeação
Posse ocorreu nesta terça-feira, 23
Por Gabriela Araújo
O agora ex-deputado federal Otto Filho (PSD) tomou posse na tarde desta terça-feira, 23, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).
A cerimônia de posse aconteceu na sede do órgão, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O evento contou com a presença do seu pai, o senador Otto Alencar (PSD) e da sua irmã, Isadora Alencar, e os demais conselheiros.
A posse do novo conselheiro ocorre horas após a sua nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE), assinada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), após ser aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Ele conseguiu 43 votos contra um e uma abstenção.
Otto Filho assume a vaga deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, devido a sua aposentadoria.
A cerimônia oficial de transmissão de cargo será feita no dia 6 de janeiro. Neste mesmo dia, será formado a nova Mesa Diretora da Corte:
- Gildásio Penedo Filho, presidente;
- Marcus Presidio, vice-presidente;
- Carolina Matos, corregedora.
Os três foram eleitos para comandar o TCE-BA pelo biênio de 2026-2027
Quem é Otto Filho?
Otto Alencar Filho nasceu na cidade de Salvador, no dia 7 de julho de 1977. Filho de Otto Alencar e Branca Paternostro . Em 29 de janeiro de 2002, casou-se com Renata Alencar, com quem tem dois filhos, Luiza e Diogo Alencar.
Graduado em Administração de Empresas no ano 2001 pela Universidade Salvador (UNIFACS);
Como empresário, Otto Filho atua há mais de 25 anos na iniciativa privada nos setores de comércio, logística, construção, distribuição e prestação de serviços.
Otto Filho é deputado federal e vem se destacando no parlamento brasileiro. Nas eleições de 2022 reelegeu-se com 200.909 votos, ganhando a marca de deputado federal mais votado da Bahia.
