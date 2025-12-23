Otto Filho no TCE-BA devolve a Charles Fernandes cadeira na Câmara

Suplente Charles Fernandes - Foto: Câmara dos Deputados

Charles Fernandes (PSD) já está de malas prontas para deixar a suplência mais uma vez e retornar à Câmara dos Deputados, em Brasília. Isso porque o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), referendou o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA).

O ex-prefeito de Guanambi, no sudoeste do estado, voltará à Câmara dias após devolver o cargo ao deputado federal Sérgio Brito (PSD), que estava licenciado para ocupar o posto de secretário de Infraestrutura do governo da Bahia e retornou à Casa em novembro.

A expectativa é que Charles Fernandes fique na cadeira de deputado federal até a próxima eleição, quando pode tentar novamente se eleger. Nos últimos dois pleitos, o ex-prefeito bateu na trave e ficou na suplência.

Indicação de Otto Filho

Filho do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, Otto Filho foi indicado ao TCE-BA pelo governador Jerônimo Rodrigues em um momento em que o partido busca manter espaço na chapa majoritária ao governo do Estado nas eleições de 2026.

Ele assumirá a vaga de conselheiro aberta desde a aposentadoria de Antônio Honorato, em julho.

Questionado pelo Portal A TARDE, Otto Filho negou que a indicação faça parte de um acordo para que o PSD ceda a vaga de Angelo Coronel, que pretende disputar a reeleição ao Senado pela chapa governista, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).