POLÍTICA
DE NOVO?

Otto Filho no TCE-BA devolve a Charles Fernandes cadeira na Câmara

Suplente do PSD acabou de devolver o cargo ao deputado federal Sérgio Brito

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/12/2025 - 9:25 h | Atualizada em 23/12/2025 - 9:54
Suplente Charles Fernandes
Suplente Charles Fernandes -

Charles Fernandes (PSD) já está de malas prontas para deixar a suplência mais uma vez e retornar à Câmara dos Deputados, em Brasília. Isso porque o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), referendou o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) para assumir uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA).

O ex-prefeito de Guanambi, no sudoeste do estado, voltará à Câmara dias após devolver o cargo ao deputado federal Sérgio Brito (PSD), que estava licenciado para ocupar o posto de secretário de Infraestrutura do governo da Bahia e retornou à Casa em novembro.

A expectativa é que Charles Fernandes fique na cadeira de deputado federal até a próxima eleição, quando pode tentar novamente se eleger. Nos últimos dois pleitos, o ex-prefeito bateu na trave e ficou na suplência.

Indicação de Otto Filho

Filho do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, Otto Filho foi indicado ao TCE-BA pelo governador Jerônimo Rodrigues em um momento em que o partido busca manter espaço na chapa majoritária ao governo do Estado nas eleições de 2026.

Ele assumirá a vaga de conselheiro aberta desde a aposentadoria de Antônio Honorato, em julho.

Questionado pelo Portal A TARDE, Otto Filho negou que a indicação faça parte de um acordo para que o PSD ceda a vaga de Angelo Coronel, que pretende disputar a reeleição ao Senado pela chapa governista, ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Não houve esse acordo. Quando estive com o governador Jerônimo Rodrigues, ele deixou claro que a indicação foi uma decisão pessoal. Não houve conversa sobre chapa majoritária
Otto Alencar Filho - Deputado federal

Bahia Câmara dos Deputados eleições 2026 Otto Filho Política PSD PT TCE-BA

x