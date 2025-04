Caetano acompanha montagem de cestas de Páscoas em Camaçari

Prefeito Luiz Caetano durante visita ao galpão - Foto: Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), acompanhou, nesta segunda-feira, 7, a montagem das cestas de Páscoa que serão distribuídas para 60 mil famílias no município. A ação social tem como objetivo chegar até a população mais vulnerável.

Caetano esteve com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes) no galpão em que estão sendo organizadas as cestas, com a imprensa e outras autoridades. “Aqui não se governa de longe. A gente está presente, conferindo tudo, porque respeito com o povo se faz com trabalho e com entrega. Essa cesta não é só comida, é um gesto de solidariedade, de dignidade e de esperança”, afirmou o prefeito,

Toda a operação contará com cerca de 240 toneladas de peixe corvina, sendo 4 kg (quatro quilos) por família, além de arooz, feijão, leite de coco, azeite de dendê, açucar, óleo, farinha, suco de uva, sal e outros itens tradicionais da ceia da Semana Passada.

A distribuição acontecerá entre os dias 11 e 16 de abril, em pontos itinerantes e fixos, na sede e na orla de Camaçari. Já a entrega dos cupons, iniciada no último dia 4, segue até o dia 10 de abril em 11 pontos fixos.

A ação contempla beneficiários do Bolsa Família, mulheres atendidas pelo CRAM Yolanda Pires, famílias acompanhadas pelos CRAS e CREAS, pessoas em situação de rua, idosos do Conviver, e mães dos jovens da Casa da Criança e do Adolescente. Em um gesto de acolhimento, mães atípicas também foram incluídas.