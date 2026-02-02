Eleição na Bahia será "dura", prevê presidente Carlos Muniz

Carlos Muniz coordenou abertura dos trabalhos na CMS, nesta segunda-feira, 2 - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), trouxe nesta segunda-feira, 2, antes da abertura dos trabalhos na Casa, um panorama para as eleições na Bahia que vão acontecer no mês de outubro deste ano.

De acordo com o tucano, apesar da tendência de o pleito ser duro, como na maioria das ocasiões, ele espera que as urnas tragam boas respostas aos eleitores.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A eleição vai ser dura em qualquer momento. Eu espero que o povo tenha o melhor e esperamos que seja o melhor para o povo. Sempre pensando na população de Salvador, na população da Bahia e pensando em melhores dias. Por isso que nós estamos tentando fazer um trabalho aqui para ajudar Bruno [Reis] para que tudo que ele prometeu aqui seja realizado durante esse ano de 2026", afirmou o presidente.

Parceria entre Executivo e Legislativo

Também à imprensa, Muniz ressaltou que a parceria entre a Prefeitura da capital baiana e os vereadores vai fazer com que a cidade "tenha dias melhores". O tucano fez um afago no prefeito Bruno Reis (União) ressaltando que o diálogo entre os dois Poderes contribui para que Salvador siga no caminho certo.

"O retorno do trabalho é para fazer com que o Salvador tenha dias melhores. Com certeza, essa parceria com Executivo Municipal, nesse ano de 2026, irá fazer com que isso aconteça", afirmou Carlos Muniz.

"É o que nós esperamos e estamos aqui do lado do prefeito, um amigo, uma pessoa que vem fazer um excelente trabalho, em frente à Prefeitura de Salvador, nesse ano de 2026, com certeza, irá fazer muito mais", completou o presidente da CMS.

Eleições à vista: líderes da Câmara de Salvador definem prioridades

Os líderes do governo e da oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), Kiki Bispo (União) e Randerson Leal (Podemos), falaram sobre a expectativa para a abertura dos trabalhos legislativos na Casa, nesta segunda-feira, 2, além de abordarem o cenário político estadual, com a proximidade das eleições ao governo da Bahia, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados, em outubro.

De um lado, Kiki Bispo, celebrou a chegada do senador Angelo Coronel ao grupo de oposição ao governo da Bahia. Por sua vez, Randerson Leal falou sobre as expectativas em assumir a liderança da oposição na CMS, no lugar de Aladilce Souza (PCdoB). Além disso, dois temas devem ter foco principal: o PDDU e o transporte público.