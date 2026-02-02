Menu
PARCERIA

Eleição na Bahia será "dura", prevê presidente Carlos Muniz

Presidente da Câmara de Salvador (CMS) coordenou a abertura dos trabalhos na Casa, nesta segunda-feira, 2

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

02/02/2026 - 11:05 h | Atualizada em 02/02/2026 - 11:50

Carlos Muniz coordenou abertura dos trabalhos na CMS, nesta segunda-feira, 2
Carlos Muniz coordenou abertura dos trabalhos na CMS, nesta segunda-feira, 2

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), trouxe nesta segunda-feira, 2, antes da abertura dos trabalhos na Casa, um panorama para as eleições na Bahia que vão acontecer no mês de outubro deste ano.

De acordo com o tucano, apesar da tendência de o pleito ser duro, como na maioria das ocasiões, ele espera que as urnas tragam boas respostas aos eleitores.

"A eleição vai ser dura em qualquer momento. Eu espero que o povo tenha o melhor e esperamos que seja o melhor para o povo. Sempre pensando na população de Salvador, na população da Bahia e pensando em melhores dias. Por isso que nós estamos tentando fazer um trabalho aqui para ajudar Bruno [Reis] para que tudo que ele prometeu aqui seja realizado durante esse ano de 2026", afirmou o presidente.

Parceria entre Executivo e Legislativo

Também à imprensa, Muniz ressaltou que a parceria entre a Prefeitura da capital baiana e os vereadores vai fazer com que a cidade "tenha dias melhores". O tucano fez um afago no prefeito Bruno Reis (União) ressaltando que o diálogo entre os dois Poderes contribui para que Salvador siga no caminho certo.

"O retorno do trabalho é para fazer com que o Salvador tenha dias melhores. Com certeza, essa parceria com Executivo Municipal, nesse ano de 2026, irá fazer com que isso aconteça", afirmou Carlos Muniz.

"É o que nós esperamos e estamos aqui do lado do prefeito, um amigo, uma pessoa que vem fazer um excelente trabalho, em frente à Prefeitura de Salvador, nesse ano de 2026, com certeza, irá fazer muito mais", completou o presidente da CMS.

Eleições à vista: líderes da Câmara de Salvador definem prioridades

Os líderes do governo e da oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), Kiki Bispo (União) e Randerson Leal (Podemos), falaram sobre a expectativa para a abertura dos trabalhos legislativos na Casa, nesta segunda-feira, 2, além de abordarem o cenário político estadual, com a proximidade das eleições ao governo da Bahia, Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e Câmara dos Deputados, em outubro.

De um lado, Kiki Bispo, celebrou a chegada do senador Angelo Coronel ao grupo de oposição ao governo da Bahia. Por sua vez, Randerson Leal falou sobre as expectativas em assumir a liderança da oposição na CMS, no lugar de Aladilce Souza (PCdoB). Além disso, dois temas devem ter foco principal: o PDDU e o transporte público.

x