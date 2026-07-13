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EUA X BRASIL

Câmara discute relação entre Brasil e EUA e convoca Itamaraty

Mauro Vieira irá discutir expulsão de agente americano e classificação de facções como terroristas

Leo Almeida
Por
| Atualizada em
Mauro Vieira irá à Câmara nesta quarta
Mauro Vieira irá à Câmara nesta quarta - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, foi convocado para a Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre a atuação do governo na relação com os Estados Unidos. O titular do Itamaraty foi convocado para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e deve comparecer ao colegiado nesta quarta-feira, 15, a partir das 10h.

Vieira irá à comissão para discutir diferentes temas em relação à atuação do governo federal com os EUA. O encontro ocorre no mesmo dia que o presidente estadunidense, Donald Trump, irá decidir sobre a aplicabilidade, ou não, de tarifas de 25% e 12,5% nas exportações de produtos brasileiros.

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Dentre os temas a serem discutidos na próxima quarta está a decisão de reciprocidade do governo federal em expulsar um agente americano que atuava na área de imigração. A decisão foi tomada após os EUA expulsarem um brasileiro que atuava na alfândega do país norte-americano.

Confira todas as pautas:

  • Decisão de adotar o princípio da reciprocidade em face dos Estados Unidos após expulsar agente americano que atuava na área de imigração em território nacional;
  • Posição do governo brasileiro contrária à classificação de facções criminosas como organizações terroristas;
  • Possibilidade de intervenção militar dos EUA no Brasil;
  • Impacto diplomático das graves acusações de tráfico de pessoas contidas no relatório do Comitê de Apropriações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para o orçamento do ano fiscal de 2027;
  • Recusa do Ministério das Relações Exteriores em divulgar informações relativas à hospedagem de autoridades e convidados oficiais em imóveis e representações diplomáticas brasileiras no exterior;
  • Recentes sinalizações de risco de novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

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A convocação

De acordo com informações da Agência Câmara, Mauro Vieira foi convocado após requerimento protocolado pelo deputado federal Evair Vieira de Melo (Republicanos-ES). O parlamentar havia pedido informações, por escrito, ao Ministério das Relações Exteriores sobre a classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas estrangeiras e sobre o posicionamento diplomático adotado pelo Brasil.

Segundo o parlamentar, a resposta do ministério apresentou informações gerais e não esclareceu pontos considerados essenciais.

"Em vez de fornecer informações objetivas, limitou-se, em diversos trechos, a apresentar considerações genéricas sobre a posição institucional do governo brasileiro, sem esclarecer aspectos essenciais para o exercício da função fiscalizatória desta Casa", reclamou o deputado.

Em documento enviado à Câmara, o Itamaraty informou que manifestou sua posição às autoridades norte-americanas. No entanto, conforme a Agência, não detalhou quando ocorreram as comunicações, quais autoridades participaram das tratativas, quais canais diplomáticos foram utilizados, qual foi o conteúdo das manifestações brasileiras, nem quais providências decorreram dessas conversas.

Reciprocidade

O agente americano que atuava na área de imigração no Brasil retornou aos Estados Unidos em abril após o governo Lula adotar o “princípio da reciprocidade” em resposta à expulsão do delegado federal Marcelo Ivo de Carvalho do país.

O brasileiro atuava como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), em Miami, e foi obrigado a deixar os Estados Unidos sob a alegação de que atuou irregularmente na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem.

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