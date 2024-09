Câmara dos Deputados aprova "Moção de Louvor" a medalhistas olímpicos

Requerimento foi apresentado pelo deputado baiano Márcio Marinho (Republicanos) - Foto: Reprodução | X | @TimeBrasil

A Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados aprovou uma “Moção de Louvor” aos atletas brasileiros que disputaram os Jogos Olímpicos Paris 2024, na França. O país somou 20 medalhas ao fim da competição, sendo três de ouro, sete de prata e dez de bronze.

Leia mais

>> Eleição na Câmara: Lira deve anunciar apoio a Elmar nesta semana

O requerimento, de autoria do deputado baiano Márcio Marinho (Republicanos), foi aprovado de maneira simbólica na tarde desta terça-feira, 27. Para o parlamentar, a medida é uma forma de parabenizar os competidores.

"Essa aprovação da Moção de Louvor é um gesto significativo de valorização e reconhecimento do esforço e dedicação dos nossos representantes esportivos”, disse.

Na ocasião, o presidente do Republicanos na Bahia ainda falou sobre o protagonismo das mulheres, que foram detentoras das medalhas de ouro, são elas: Beatriz Souza, no Judô, Rebeca Andrade, na Ginástica Rítmica, e Duda e Ana Patrícia, no volêi de praia.

“Das 20 medalhas conquistadas, 12 foram em competições femininas, além de uma por equipes mistas, no judô. Os homens conquistaram sete. Esses atletas representaram o melhor do esporte brasileiro, inspirando futuras gerações”, disse Marinho no pedido de moção”, afirmou.