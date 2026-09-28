Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

URGENTE!!!!

Candidato à Presidência avalia desistir da candidatura; entenda o motivo

Pressão para uma união da direita na reta final da eleição aumenta a poucos dias do primeiro turno

Luan Julião
Por
Candidatos ligados à legenda passaram a defender a retirada da candidatura na reta final
Candidatos ligados à legenda passaram a defender a retirada da candidatura na reta final - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Eleições 2026

A menos de uma semana do primeiro turno, Romeu Zema (Novo) avalia abandonar a disputa pela Presidência da República. A possibilidade vem sendo discutida pela equipe do candidato e pela cúpula do partido, que ainda analisam se a retirada da candidatura é o melhor caminho e de que forma ela seria comunicada.

A pressão pela saída ganhou força nesta segunda-feira, 28, após o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) anunciar que desistiu da candidatura ao Senado para apoiar nomes da chapa de Flávio Bolsonaro (PL).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Dentro do próprio Novo, candidatos passaram a defender que Zema também deixe a corrida presidencial. Marina Helena (SP), que na semana passada declarou apoio a Flávio Bolsonaro, foi uma das integrantes do partido a manifestar essa posição.

O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo)
O candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo) - Foto: Reprodução/TV Globo

O candidato ao Senado Marco Antônio Superman (MG) também havia declarado apoio a Flávio na semana passada e feito um apelo público para que Zema adotasse o mesmo caminho.

"O Zema pode ser um verdadeiro patriota se ele escolher apoiar Flávio Bolsonaro para não ter a menor chance de Lula chegar no 2º turno", disse.

Nesta segunda, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também defendeu a união da direita na reta final da eleição. A declaração ocorreu após Salles anunciar a desistência da candidatura ao Senado.

"A nossa parte nós estamos fazendo", disse Tarcísio.

Pressão por união

Zema tem aparecido com menos de 5% nas pesquisas eleitorais e sofre pressão desde a pré-campanha para retirar sua candidatura. A avaliação de parte dos integrantes do partido é que uma saída poderia favorecer a candidatura de Flávio Bolsonaro.

Leia Também:

ELEIÇÕES

MP mira líder do Missão após promessa de chacina em Salvador
MP mira líder do Missão após promessa de chacina em Salvador imagem

POLÍTICA

Lula rebate clubes e diz que fim das bets não prejudica futebol
Lula rebate clubes e diz que fim das bets não prejudica futebol imagem

SANÇÕES DURAS

Trump cassa vistos de autoridades da América Latina por narcoterrorismo
Trump cassa vistos de autoridades da América Latina por narcoterrorismo imagem

Caso decida abandonar a disputa, a tendência é que Zema adote discurso semelhante ao utilizado por Salles, defendendo a necessidade de uma ação para impedir a reeleição do presidente Lula (PT). Dessa forma, a retirada seria apresentada como uma decisão voltada a um projeto para o país, e não como uma escolha em benefício próprio.

Motivo inicial da candidatura

A entrada de Zema na disputa presidencial ocorreu, em grande medida, como uma estratégia para ajudar o Novo a cumprir a cláusula de barreira.

Agora, porém, integrantes do partido avaliam que as candidaturas de deputados federais do Novo já estão consolidadas e não dependeriam mais da presença de um candidato à Presidência para ganhar competitividade.

Ainda assim, há divergências dentro da legenda. Uma ala considera que a retirada de Zema pode contribuir para uma vitória de Flávio Bolsonaro já no primeiro turno, enquanto outra parte questiona se a mudança seria suficiente para produzir esse efeito.

Na última pesquisa Atlasintel, Zema aparece com 1% das intenções de voto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

candidatura presidencial eleições 2026 eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Romeu Zema

Relacionadas

Mais lidas