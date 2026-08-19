Candidato usa foto de Jesus na urna, é obrigado a trocar e pode ter registro negado

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O ator e empresário Dilcon Afonso Santos Carvalho, candidato a suplente de senador pelo DC (Democracia Cristã) no Piauí, recebeu uma intimação do Tribunal Regional Eleitoral do estado para substituir a fotografia apresentada em seu registro de candidatura.

Na imagem, Dilcon aparece caracterizado como Jesus Cristo, personagem que interpreta há 35 anos em encenações da Paixão de Cristo e da Via-Sacra.

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Suplente na chapa do Democracia Cristã (DC) ao Senado, Dilcon Afonso Santos Carvalho foi intimado a substituir fotografia usada em sua candidatura - Foto: Reprodução | DivulgaCand e Instagram

Expedida pelo TRE-PI em 16 de agosto, a intimação estabelece prazo de três dias para que o candidato apresente uma nova fotografia. A decisão diz que a imagem cadastrada não atende às exigências previstas no artigo 27, inciso 2º, da Resolução TSE n.º 23.609/2019, que estabelece as regras para as fotografias utilizadas nos registros de candidatura.

A norma determina que a foto seja recente, colorida, com fundo uniforme e mostre o candidato de frente, em enquadramento de busto e com trajes adequados para uma fotografia oficial.

Indumentárias e pinturas corporais de caráter étnico ou religioso são permitidas, mas a resolução proíbe elementos cênicos e outros adornos que possam dificultar o reconhecimento do candidato pelo eleitor.

Caso Dilcon não apresente uma nova imagem dentro dos critérios estabelecidos, o registro da candidatura poderá ser indeferido.

Registro de candidatura - Foto: DivulgaCand

Lula citado na confusão

Dionísio Carvalho, que encabeça a candidatura, reagiu à determinação da Justiça Eleitoral em uma publicação conjunta com Dilcon no Instagram.

No vídeo, ele comparou a situação com a fotografia utilizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na urna, na qual o petista aparece usando chapéu. “Se Lula pode usar o chapéu na urna, por que a coroa de Jesus não pode?”, questionou.

No entanto, Dionísio disse que a comparação não tinha o objetivo de fazer uma crítica ao presidente. Na mesma publicação, também questionou se outros candidatos poderiam ser intimados pelo uso de acessórios em suas fotografias eleitorais.

Dilcon também foi elogiado por Dionísio pela trajetória profissional. “Ele interpreta Jesus há mais de 35 anos, é um cara com uma história linda, maravilhosa e é o nosso suplente querido, que trabalha todo dia na Ceasa, acorda 3 horas da manhã”, falou.

Além da atuação, Dilcon é empresário e trabalha na Central de Abastecimento do Piauí (Ceasa). A chapa concorre ao Senado nas eleições de 2026.