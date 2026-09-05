Capital Inicial 'parte para cima' e manda recado à Vorcaro e STF

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O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, ‘partiu para cima’ do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF), no Rock In Rio, na noite da última sexta-feira, 4.

O cantor dedicou a música “Que País é Esse?” e ainda atiçou com um breve discurso político no palco do festival.

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"Essa música é pro Daniel Vorcaro, para os ministros do Supremo, para os políticos da esquerda e da direita. Isso aqui é pra distopia brasileira", disse Dinho Ouro Preto antes de cantar a música, no encerramento do Palco Sunset.

Veja o vídeo:

🚨URGENTE - Capital Inicial vai para cima de Moraes, dedica música da música “que país é esse?” para o ministro e Vorcaro



“Essa próxima música é pro Daniel Vorcaro. É pros meninos do STF, que nos devem explicações. E pros nossos políticos de direita, centro e esquerda” pic.twitter.com/HGxnbdvPpI — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) September 5, 2026

A banda se apresentou ao lado de Dado Villa-Lobos, repassando quase quatro décadas de história do rock brasileiro, dando um toque nostálgico numa noite marcada por guitarras pesadas, rodas de mosh pit e sinalizadores. Juntos, Capital e Dado revisitaram músicas que ajudaram a con