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POLÍTICA

Capital Inicial 'parte para cima' e manda recado à Vorcaro e STF

Dinho Ouro Preto ainda atiçou um breve discurso político no palco do festival Rock In Rio

Carla Melo
Por
Capital Inicial foi última atração no Palco Sunset.
Capital Inicial foi última atração no Palco Sunset. - Foto: Reprodução
Eleições 2026

O vocalista da banda Capital Inicial, Dinho Ouro Preto, ‘partiu para cima’ do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF), no Rock In Rio, na noite da última sexta-feira, 4.

O cantor dedicou a música “Que País é Esse?” e ainda atiçou com um breve discurso político no palco do festival.

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"Essa música é pro Daniel Vorcaro, para os ministros do Supremo, para os políticos da esquerda e da direita. Isso aqui é pra distopia brasileira", disse Dinho Ouro Preto antes de cantar a música, no encerramento do Palco Sunset.

Veja o vídeo:

A banda se apresentou ao lado de Dado Villa-Lobos, repassando quase quatro décadas de história do rock brasileiro, dando um toque nostálgico numa noite marcada por guitarras pesadas, rodas de mosh pit e sinalizadores. Juntos, Capital e Dado revisitaram músicas que ajudaram a con

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Tags

música Política rock in rio

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