Carro novo? Alba abre licitação para trocar frota de veículos de deputados

Imagem figurativa do carro que deve ser usado pelos deputados - Foto: Divulgação

As mudanças na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vão além das trocas nos escalões, que vêm sendo realizadas pela presidente Ivana Bastos (PSD). Outra mudança significativa que deve acontecer na Casa é aquisição de novos carros para os 63 deputados.

Na semana passada, a Casa publicou um aviso de licitação, na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, para contratar uma empresa especializada em aluguel de veículos.

O que muda na frota dos deputados?

Atualmente, os parlamentares utilizam os carros no modelo Corolla Cross, que devem ser substituídos por um SUV, do tipo caminhonete, com sete lugares, ano modelo não inferior a 2025, zero-quilômetro e seguro total com cobertura para os deputados, servidores e terceiros.

Custos envolvidos na aquisição

O aviso foi publicado no Diário Oficial do Legislativo (DOL), do dia 3 deste mês. No edital, publicado no site BLL Compras, diz que o valor total do processo deve ser de R$ 824.516,9100.

Quando acontece o certame?

A escolha da empresa que ficará responsável pela locação dos novos carros será revelada no dia 18 de julho, às 9h, de acordo com o documento.

O contrato é válido por um período de 24 meses, isto é, dois anos.

Possíveis modelos que pode ser adquirido

O edital, por sua vez, não específica a marca que deve ser adquirida pela Casa Legislativa para o uso dos deputados.