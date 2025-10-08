Caso Binho Galinha: Alba já tem data para definir futuro do deputado

Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8 - Foto: Divulgalção | Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) definiu, na manhã desta quarta-feira, 8, quando vai emitir o parecer sobre se mantém ou arquiva o processo contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD).

A expectativa era de que isso ocorresse na manhã de hoje. No entanto, antes da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ficou definida a realização de uma nova sessão extraordinária, às 17h, quando os parlamentares do colegiado vão apresentar e votar o parecer.

Esse encontro será realizado de maneira secreta, pelos membros da CCJ. Os deputados que compõe o colegiado são:

Robinson Almeida, presidente;

Alan Sanches (União Brasil);

Euclides Fernandes (PT);

Fabíola Mansur (PSB);

Felipe Duarte (PP);

Hassan (PP);

Membros suplentes

Jurailton Santos (Republicanos);

Matheus Ferreira (MDB);

Tiago Correria (PSDB);

Vitor Azevedo (PL).

Pela manhã, a sessão convocada na terça-feira, 7, ficou restrita apenas a ouvir a defesa do deputado, por meio do advogado Gamil Foppel, que ainda respondeu a questionamentos por parte dos membros da Comissão. Entre os membros da CCJ, marcaram presença nove dos 11 membros - suplentes e titulares.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

lavagem de dinheiro;

obstrução da Justiça;

jogo do bicho;

agiotagem;

receptação qualificada;

comércio ilegal de armas;

usurpação de função pública;

embaraço a investigações;

tráfico de drogas.

Relembre o caso

Em dezembro de 2023, o deputado estadual Binho Galinha foi um dos alvos da então recém-deflagrada operação "El Patrón".

A investigação começou após recebimento de ofício encaminhado pelo MP-BA, relatando graves ilícitos penais que estariam sendo perpetrados na região.

Com o aprofundamento das diligências, colheram-se elementos probatórios que revelaram a participação dos indiciados num grupo miliciano e evidenciaram parte de sua estrutura, inclusive o seu poderio econômico.

A primeira fase da operação resultou em seis prisões. Entre os capturados estão três policiais militares: