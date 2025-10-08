Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Caso Binho Galinha: Alba já tem data para definir futuro do deputado

CCJ do Legislativo discutiu medidas contra o parlamentar

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

08/10/2025 - 12:04 h | Atualizada em 08/10/2025 - 15:45
Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8
Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8 -

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) definiu, na manhã desta quarta-feira, 8, quando vai emitir o parecer sobre se mantém ou arquiva o processo contra o deputado estadual Binho Galinha (PRD).

A expectativa era de que isso ocorresse na manhã de hoje. No entanto, antes da sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ficou definida a realização de uma nova sessão extraordinária, às 17h, quando os parlamentares do colegiado vão apresentar e votar o parecer.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Binho Galinha não está em sala de estado maior, diz defesa
PP rompe com Fufuca após desobedecer orientação partidária
Defesa de Binho Galinha pressiona Alba para anular prisão do deputado

Esse encontro será realizado de maneira secreta, pelos membros da CCJ. Os deputados que compõe o colegiado são:

  • Robinson Almeida, presidente;
  • Alan Sanches (União Brasil);
  • Euclides Fernandes (PT);
  • Fabíola Mansur (PSB);
  • Felipe Duarte (PP);
  • Hassan (PP);

Membros suplentes

  • Jurailton Santos (Republicanos);
  • Matheus Ferreira (MDB);
  • Tiago Correria (PSDB);
  • Vitor Azevedo (PL).

Pela manhã, a sessão convocada na terça-feira, 7, ficou restrita apenas a ouvir a defesa do deputado, por meio do advogado Gamil Foppel, que ainda respondeu a questionamentos por parte dos membros da Comissão. Entre os membros da CCJ, marcaram presença nove dos 11 membros - suplentes e titulares.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como:

  • lavagem de dinheiro;
  • obstrução da Justiça;
  • jogo do bicho;
  • agiotagem;
  • receptação qualificada;
  • comércio ilegal de armas;
  • usurpação de função pública;
  • embaraço a investigações;
  • tráfico de drogas.

Relembre o caso

Em dezembro de 2023, o deputado estadual Binho Galinha foi um dos alvos da então recém-deflagrada operação "El Patrón".

A investigação começou após recebimento de ofício encaminhado pelo MP-BA, relatando graves ilícitos penais que estariam sendo perpetrados na região.

Com o aprofundamento das diligências, colheram-se elementos probatórios que revelaram a participação dos indiciados num grupo miliciano e evidenciaram parte de sua estrutura, inclusive o seu poderio econômico.

A primeira fase da operação resultou em seis prisões. Entre os capturados estão três policiais militares:

  • Jackson Júnior;
  • Roque Carvalho;
  • Josenilson Conceição.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Binho Galinha ccj

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Deputado pode ter futuro definido ainda nesta quarta, 8
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x