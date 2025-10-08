PP rompe com Fufuca após desobedecer orientação partidária

Decisão foi anunciada pelo senador Ciro Nogueira, presidente da sigla - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

O ministro dos Esportes, André Fufuca, foi afastado do partido Progressistas (PP) nesta quarta-feira, 8. Na sigla, ele assumia a posição de vice-presidente nacional. A decisão foi anunciada pelo senador Ciro Nogueira (PI), que preside a sigla.

“Os Progressistas comunicam que, diante da decisão de desobedecer a orientação da Executiva Nacional do partido solicitada no Ministério do Esporte, o ministro André Fufuca fica, a partir de agora, afastado de todas as decisões partidárias, bem como da vice-presidência nacional do partido”, diz trecho da nota.

O PP já havia pedido formalmente que Fufuca deixasse o comando da pasta, movimento pensado para reafirmar a postura de oposição da legenda, que tem se aproximado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, o congressista anunciou que fará uma "intervenção no diretório do Maranhão" depois do afastamento de Fufuca.

“A Direção Nacional do Progressistas realizará, ainda, intervenção no diretório do Maranhão, retirando o ministro do comando da legenda no estado”, diz a nota.

A nota publicada por meio das redes sociais de Nogueira também enfatiza o posto de rival do governo Lula (PT), que segundo ele, " nutre qualquer identificação ideológica ou programática".

Contramão

Na contramão de PP e União Brasil, siglas que formaram recentemente uma federação que atua como oposição , Fufuca e Celso Sabino, ministro do Turismo, trabalharam em suas cargas dentro da Esplanada dos Ministérios.