CONFLITO

Caiado ataca Ciro Nogueira após ser excluído da disputa presidencial

Senador reagiu as críticas feitas por Caiado nas redes sociais: "Está com tempo livre"

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

05/10/2025 - 19:35 h
Ronaldo Caiado em entrevista
Ronaldo Caiado em entrevista -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), chamou de “vergonhosa” a postura do senador Ciro Nogueira (PP) em relação à sucessão presidencial em 2026, após o parlamentar o excluir como um dos presidenciáveis da direita.

“A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador [de São Paulo] Tarcísio [de Freitas] é vergonhosa, é algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é”, escreveu o governador no X (antigo Twitter).

Ao ser preterido pelo congressista, Caiado subiu o tom contra o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e considerou a atitude do senador como “desserviço à direita”. Além do goiano, Nogueira também não mencionou as candidaturas de Romeu Zema, governador de Minas Gerais e nem de Eduardo Bolsonaro, que vem endossando a sua pré-candidatura.

“Fica visível que Ciro tenta decidir por Bolsonaro quais deveriam ser os candidatos a presidente, colocando Tarcísio como preferido e o governador Ratinho como reserva. De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita. Não falo por Zema ou Eduardo, mas quanto à minha pré-candidatura devo dizer que não depende do aval de Ciro Nogueira”, disse o governador.

Leia Também:

Sucessão de Bolsonaro: Tarcísio, Zema e Caiado disputam liderança da direita
Caiado defende união da direita para derrotar PT em 2026
Ciro Nogueira alerta direita para não desperdiçar 'eleição ganha'
Bolsonaro está muito triste e debilitado, diz Ciro Nogueira

A reação de Caiado deve-se às declarações do presidente nacional do PP durante entrevista ao jornal O Globo que projetou que se as eleições fossem hoje veria apenas dois nomes viáveis para ocupar o Planalto. Para o chefe do Executivo, se Bolsonaro escolher um porta-voz, a pessoa não deverá ser o senador.

Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um dos seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula”, completou o pré-candidato à presidência da República.

“Ciro Nogueira não tem estatura política para julgar as pré-candidaturas a presidente, incluindo a minha. E certamente não será por ele que passará a decisão de construir a melhor estratégia para derrotar o PT, partido que um dia já foi querido pelo mesmo Ciro”, ressaltou.

O governador também mencionou o ex-senador e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, ao falar sobre a “lição” deixada pelo político antes de morrer, em julho de 2007, sobre popularidade.

“Antônio Carlos Magalhães nos ensinava que, para ter voz nacional, é preciso ser respeitado em seu estado. Lembro ao Ciro que tenho 88% de aprovação em Goiás nos últimos três anos, a maior entre os governadores. As mesmas pesquisas mostram que Ciro Nogueira não tem forças sequer para se reeleger senador no seu estado”, criticou Caiado.

Veja publicação

Ciro Nogueira reage às falas de Caiado

A publicação do governador de Goiás também causou reação no próprio senador, que usou as suas redes sociais para se defender das críticas de Caiado. De forma sucinta, Nogueira ironizou o texto publicado pelo Executivo.

“Vi a postagem do governador Ronaldo Caiado sobre minha entrevista. Me chamou atenção a enormidade do tamanho. eve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?”, escreveu.

