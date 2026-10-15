Caso Master: Vorcaro presta novo depoimento à PF nesta quinta (15/10)

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O ex-banqueiro Daniel Vorcaro presta um novo depoimento à Polícia Federal (PF) na tarde desta quinta-feira, 15, sobre as negociações para a venda do antigo Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).

A oitiva, prevista para ocorrer por videoconferência, deve ser realizada diretamente da Papudinha, em Brasília, onde Vorcaro está preso preventivamente.

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Entenda as suspeitas

O depoimento faz parte da investigação sobre operações financeiras entre o BRB, banco público controlado pelo Distrito Federal, e o grupo Master.

Segundo a PF, entre julho de 2024 e outubro de 2025, o BRB transferiu cerca de R$ 16,7 bilhões ao grupo. Desse total, R$ 12,2 bilhões estariam relacionados a operações com indícios de fraude.

De acordo com os investigadores, o principal elo das operações suspeitas dentro do banco estatal seria Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, que também está preso preventivamente.

Mensagens recuperadas pela PF apontam que Paulo e Vorcaro mantinham contato frequente e discutiam operações financeiras envolvendo as duas instituições.

Os investigadores também apuram a suspeita de que o ex-presidente do BRB tenha recebido uma oferta de cerca de R$ 150 milhões em imóveis como propina para facilitar o negócio.

Vorcaro diz que quer colaborar com as investigações

Na terça-feira, 13, Vorcaro divulgou, por meio da defesa, uma carta em que reafirmou a disposição de colaborar com as investigações.

O ex-banqueiro disse que pretende esclarecer os fatos de forma objetiva e transparente, incluindo as relações com pessoas envolvidas nos casos apurados.

“Sei da importância desses esclarecimentos e quero prestá-los com responsabilidade pelas vias adequadas e com respeito ao devido processo legal”, disse.

A oitiva desta quinta-feira já foi adiada duas vezes. A defesa alegou que não tinha acesso aos autos da investigação e, por isso, não conseguiria preparar o cliente para o interrogatório.

Após a reclamação, os advogados obtiveram acesso ao material. Depois de ouvir Vorcaro, a PF pretende colher o depoimento de Paulo Henrique Costa.