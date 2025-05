Chapas anunciam aliança na disputa pelo PT baiano

Chapas anunciam aliança nas eleições do PT - Foto: Itailuan Anjos | Ascom

As chapas Construindo um Novo Brasil (CNB) e Coletivo Avante anunciaram, nesta quinta-feira, 22, a união dos blocos na disputa pela presidência do PT baiano, no Processo de Eleição Direta (PED), marcado para ocorrer no dia 6 de julho.

Pela chapa da CNB, o ex-presidente estadual da sigla, Jonas Paulo, foi o indicado, enquanto Elen Coutinho foi a escolha do Coletivo Avante. Jonas enfatizou a importância da aliança e do processo de fortalecimento do PT.

“Essa unidade caminha na direção de fortalecer o PT como partido que lidera a coalizão, influencia e disputa os rumos do governo e resgata o protagonismo político do PT no cenário político baiano”, destacou.

Elen Coutinho pregou, ao discursar, a necessidade de ampliação dos debates internos e manutenção da essência democrática da legenda. “Estou honrada em compartilhar essa responsabilidade com Jonas Paulo. Acreditamos que a diversidade e a inclusão são essenciais para a política. Juntos, iremos criar um espaço onde a voz de todos os militantes será ouvida e valorizada. Os últimos seis anos enfraqueceram este partido. Não estava certo qualquer liderança política maior do PT escolher a presidência do PT. Não está certo este método. A gente não precisa desse presidencialismo que deixa os diretórios municipais fora do processo", afirmou.

Processo de Eleição Direta do PT

O Processo de Eleição Direta (PED) do PT, que escolherá o comando dos diretórios municipais, estaduais e nacional da legenda, deve ser realizado no dia 6 de julho. A sigla chegou a consultar os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) para utilizar urnas eletrônicas, o que não será possível.