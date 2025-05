Chiquinho Brazão deve ter cassação analisada antes de Glauber Braga

Deputado federal Chiquinho Brazão - Foto: Reprodução / YouTube / TV Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), deve pautar no plenário da Casa o processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

Conforme apuração da CNN, a expectativa de Motta é pautar o processo ainda no mês de maio, antes da análise do processo de cassação de Glauber Braga (PSOL-RJ).

No último dia 10, o processo contra Brazão completou um ano em tramitação na Câmara. Mesmo preso, o parlamentar continuar recebendo o salário de deputado.

Hoje ele cumpre prisão domiciliar após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com líderes partidário, a ideia do presidente da Casa é não vincular os processos de Brazão e Braga, pois segundo ele, isso poderia contaminar o debate e reforçar a polarização entre direita e esquerda.

Cassações dos deputados

Chiquinho Brazão é acuso de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, em 2018. Ele é alvo de uma representação do PSOL por quebra de decoro parlamentar.

Enquanto isso, Glauber Braga é acusado de empurrar e expulsar um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) do Congresso Nacional durante uma confusão em 2024. Na ocasião, o parlamentar chegou a chutar o homem.

Em ambos os casos, o Conselho de Ética da Câmara votou pela perda do mandato dos parlamentares. A palavra final, porém, cabe ao plenário da Casa.