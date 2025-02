Cid pai e filho entregaram quase R$ 490 mil em espécie a Bolsonaro

Recurso é proveniente da venda das joias sauditas - Foto: Miguel Schincariol | AFP e Chandan Khanna | AFP

Ao menos US$ 86 mil (R$ 490,2 mil na cotação atual) em espécie foram entregues ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a venda de joias recebidas como presente do governo saudita. O valor foi entregue pelo ex-ajudante de ordens do antigo governo, Mauro Cid, e pelo seu pai, Lourena Cid.

Em delação premiada, Cid afirmou que, do montante entregue, retirou apenas os custos da passagem aérea e do aluguel do veículo. Ele não detalhou os valores.

De acordo com o portal Metrópoles, na conta do pai de Cid foram depositados outros US$ 68 mil, que seriam pagos a Bolsonaro de maneira parcelada.

Em parcelas

O valor recebido por Bolsonaro foi entregue de forma parcelada, ainda segundo o portal. Em 2022, quando esteve em Nova York, Lourena Cid entregou R$ 30 mil em espécie ao ex-presidente, por meio do filho.

Já no fim de 2022, Lourena veio ao Brasil para um evento da Apex, em Brasília, quando entregou mais US$ 10 mil a Bolsonaro, em dinheiro.

O movimento se repetiu em fevereiro do ano seguinte quando se encontrou com Bolsonaro, em Miami, e entregou mais US$ 20 mil. Os valores eram dados em dinheiro para dificultar rastreios de movimentações.

O restante do valor com vendas de joias, que seria de R$ 68 mil, foi repassado a Cid pelo pai. Cid passou o restante do valor para o ex-assessor de Bolsonaro Osmar Crivelatti. Esse último entregou ao presidente.