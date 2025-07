Clima esquenta na Câmara: Motta e Jordy trocam acusações

Presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado Carlos Jordy (PL-RJ) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o vice-líder da minoria, Carlos Jordy (PL-RJ), protagonizaram um embate durante a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios.

O clima entre os políticos esquentou após o bolsonarista questionar Motta sobre um destaque sugerido pelo seu partido, que, segundo ele, era “muito importante” para a legenda.

“Queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Nós tínhamos um destaque, o destaque nove, que era muito caro para o nosso partido”, afirmou Jordy, na última terça-feira, 15.

Em resposta, o presidente diz que a proposta havia sido retirada pelo líder do PL,deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Jordy rebateu e negou a informação.

Foi neste momento que os políticos iniciaram um bate-boca dentro do plenário. “Eu não funciono sob ameaça. Eu não trabalho assim. Vossa Excelência orienta como quiser. Comigo não funciona”, declarou Motta.

Os destaques ao projeto, contudo, foram rejeitados no plenário do Congresso. Deste modo, o texto retorna para o Senado.

Câmara aprova PEC dos Precatórios

Apesar da discussão, a Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que autoriza o governo a retirar os gastos com precatórios (dívidas judiciais da União) do limite de despesas do arcabouço fiscal a partir do ano que vem.

A medida, de autoria do Senado, prevê que os gastos voltem a ser computados na meta fiscal em 2027, em 10% ao ano.

Foram 404 votos favoráveis, 67 contrários e três abstenções no primeiro turno; no segundo, 367 favoráveis e 97 contrários.