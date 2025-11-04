Menu
POLÍTICA
TRABALHO EM BAIXA

Com Ivana internada, sessão cai e Alba completa 2 semanas sem votação

Sessão durou pouco mais de 20 minutos e foi marcada por discursos dos parlamentares

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

04/11/2025 - 19:21 h
Plenário da Alba.
Plenário da Alba. -

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) estava vazio nesta terça-feira, 4. Com poucos deputados presentes, a sessão durou pouco mais de 20 minutos, e foi marcada por discursos dos parlamentares.

Desta forma, a Alba completou duas semanas sem votação de projetos. Por causa da ausência da presidente Ivana Bastos (PSD), a sessão desta terça foi conduzida pela deputada Olívia Santana (PCdoB).

Ivana foi internada na segunda, 3, acometida por um quadro de colite. A informação foi divulgada pela assessoria da parlamentar em uma publicação nas redes sociais. A deputada segue em observação após apresentar desidratação.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da deputada informou que ainda não há previsão de alta.

Afastamento das atividades

Ivana Bastos permanecerá afastada das atividades até alcançar a plena recuperação. "Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", diz a nota.

"O estado de saúde de Ivana Bastos é estável, e a presidente da Assembleia encontra-se consciente, recebendo todos os cuidados necessários e em processo de melhora", diz outro trecho da nota.

x