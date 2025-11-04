Com Ivana internada, sessão cai e Alba completa 2 semanas sem votação

Plenário da Alba. - Foto: Divulgação | Agência Alba

O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) estava vazio nesta terça-feira, 4. Com poucos deputados presentes, a sessão durou pouco mais de 20 minutos, e foi marcada por discursos dos parlamentares.

Desta forma, a Alba completou duas semanas sem votação de projetos. Por causa da ausência da presidente Ivana Bastos (PSD), a sessão desta terça foi conduzida pela deputada Olívia Santana (PCdoB).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ivana foi internada na segunda, 3, acometida por um quadro de colite. A informação foi divulgada pela assessoria da parlamentar em uma publicação nas redes sociais. A deputada segue em observação após apresentar desidratação.

Ao Portal A TARDE, a assessoria da deputada informou que ainda não há previsão de alta.

Afastamento das atividades

Ivana Bastos permanecerá afastada das atividades até alcançar a plena recuperação. "Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", diz a nota.

"O estado de saúde de Ivana Bastos é estável, e a presidente da Assembleia encontra-se consciente, recebendo todos os cuidados necessários e em processo de melhora", diz outro trecho da nota.