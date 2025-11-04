TRABALHO EM BAIXA
Com Ivana internada, sessão cai e Alba completa 2 semanas sem votação
Sessão durou pouco mais de 20 minutos e foi marcada por discursos dos parlamentares
Por Anderson Ramos
O plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) estava vazio nesta terça-feira, 4. Com poucos deputados presentes, a sessão durou pouco mais de 20 minutos, e foi marcada por discursos dos parlamentares.
Desta forma, a Alba completou duas semanas sem votação de projetos. Por causa da ausência da presidente Ivana Bastos (PSD), a sessão desta terça foi conduzida pela deputada Olívia Santana (PCdoB).
Ivana foi internada na segunda, 3, acometida por um quadro de colite. A informação foi divulgada pela assessoria da parlamentar em uma publicação nas redes sociais. A deputada segue em observação após apresentar desidratação.
Ao Portal A TARDE, a assessoria da deputada informou que ainda não há previsão de alta.
Afastamento das atividades
Ivana Bastos permanecerá afastada das atividades até alcançar a plena recuperação. "Em razão do quadro de desidratação e da necessidade de tratamento com antibióticos intravenosos, a parlamentar foi encaminhada para a UTI, onde permanece sob observação e acompanhamento rigoroso da equipe médica", diz a nota.
"O estado de saúde de Ivana Bastos é estável, e a presidente da Assembleia encontra-se consciente, recebendo todos os cuidados necessários e em processo de melhora", diz outro trecho da nota.
