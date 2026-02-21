Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Siga o A TARDE no Google

Casamento João Campos e Tabata Amaral - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O casamento do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) reuniu autoridades dos Três Poderes neste sábado, 21, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Entre os convidados estavam o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora a imprensa não tenha participado da cerimônia, vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois na celebração.

Confira:

Em publicação nas redes sociais, João e Tabata compartilharam um registro da saída da Capela de São Benedito após o fim da cerimônia.

“Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor”, diz a legenda.

O casal está juntos desde 2019 e oficializaram o noivado em novembro de 2025.

Também estiveram presentes ministros de Estado, como José Mucio (Defesa) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além de congressistas e políticos locais.