FESTA
Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam
Cerimônia ocorreu neste sábado, 21, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O casamento do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) reuniu autoridades dos Três Poderes neste sábado, 21, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.
Entre os convidados estavam o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Embora a imprensa não tenha participado da cerimônia, vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois na celebração.
Confira:
Leia Também:
Em publicação nas redes sociais, João e Tabata compartilharam um registro da saída da Capela de São Benedito após o fim da cerimônia.
“Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor”, diz a legenda.
O casal está juntos desde 2019 e oficializaram o noivado em novembro de 2025.
Também estiveram presentes ministros de Estado, como José Mucio (Defesa) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além de congressistas e políticos locais.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes