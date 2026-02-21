Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FESTA

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Cerimônia ocorreu neste sábado, 21, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 20:15 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Casamento João Campos e Tabata Amaral
Casamento João Campos e Tabata Amaral -

O casamento do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) reuniu autoridades dos Três Poderes neste sábado, 21, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Entre os convidados estavam o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Embora a imprensa não tenha participado da cerimônia, vídeos que circulam nas redes sociais mostram os dois na celebração.

Confira:

Leia Também:

Moraes arquiva inquérito contra Carla Zambelli por obstrução
Clima no STF "azeda" após decisão de Alexandre de Moraes
Moraes dá 15 dias para governo do RJ divulgar imagens de megaoperação

Em publicação nas redes sociais, João e Tabata compartilharam um registro da saída da Capela de São Benedito após o fim da cerimônia.

“Com a benção de Deus e abraçados pelo amor de nossas famílias e amigos, damos hoje o primeiro passo na construção da nossa família. Viva o amor”, diz a legenda.

O casal está juntos desde 2019 e oficializaram o noivado em novembro de 2025.

Também estiveram presentes ministros de Estado, como José Mucio (Defesa) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), além de congressistas e políticos locais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Casamento João Campos Geraldo Alckmin João Campos Tabata Amaral

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Casamento João Campos e Tabata Amaral
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Casamento João Campos e Tabata Amaral
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Casamento João Campos e Tabata Amaral
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Casamento João Campos e Tabata Amaral
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x