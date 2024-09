Com salário bloqueado, Marcos do Val “se muda” para plenário do Senado

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) levou as malas para o plenário do Senado Federal e afirmou que dormiria no local na noite de terça-feira, 3. A atitude foi uma forma de "protesto" por ter suas contas retidas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a sessão plenária de terça, o congressista discursou e afirmou não ter nem mesmo condições de se alimentar. “Estou vindo aqui com minhas roupas e vou ter que morar no Senado. Não no meu gabinete, porque lá é um local de trabalho, eu vou achar algum corredor e vou morar aqui, vou deitar e vou dormir até quando perceber que isso foi um pesadelo, que isso não era real”, protestou Do Val.

No mesmo discurso, ele também afirmou que não paga o aluguel de seu gabinete no Espírito Santo e que não tem condições “nem de dar lanche para a equipe que está lá trabalhando”.

Bloqueio

Moraes autorizou o desbloqueio de 30% do salário do parlamentar para “subsistência”. A Suprema Corte determinou, em agosto, que R$ 50 milhões em bens de Marcos do Val deveriam ser bloqueados por descumprimento de ordens judiciais.