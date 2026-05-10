Comissão da 6x1 ouvirá Boulos e Dario Durigan nesta semana

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, serão ouvidos nesta semana pela comissão especial da Câmara dos Deputados que discute o fim da escala 6x1.

Os dois participarão de audiências públicas para debater os impactos da redução da jornada de trabalho no Brasil e as formas de implementação da medida defendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Dario Durigan será o primeiro a participar da comissão. A audiência está marcada para terça-feira, 12, às 16h30. O ministro foi convidado para discutir os impactos econômicos do fim da escala 6x1 e deve apresentar estudos da equipe econômica sobre os efeitos da proposta.

Também foram convidados para a mesma audiência:

Luciana Mendes Servo , presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada);

, presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada); José Dari Krein , professor do Instituto de Economia da Unicamp e diretor do CESIT (Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho).

Na quarta-feira, 13, às 14h, será a vez de Guilherme Boulos participar do debate. O ministro deve abordar os impactos sociais da redução da jornada e a importância do diálogo entre governo, trabalhadores e empresas para a implementação da medida.

Também devem participar da audiência:

Bob Evaristo Carvalho , presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho;

, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho; Adriana Marcolino , diretora técnica do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Tanto Durigan quanto Boulos devem defender o modelo proposto pelo governo federal, que prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas sem corte salarial.

Previsão de votação

A expectativa da comissão é que o relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que é relator do caso, seja apresentado em 20 de maio e votado em 26 de maio.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer votar a proposta em dois turnos até o fim de maio.