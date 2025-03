Congresso aprova projeto que libera mais de R$ 4 bi em emendas

Votação aconteceu nesta quarta-feira, 19, fora da pauta - Foto: Jonas Pereira | Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, 19, um projeto de lei que destrava aproximadamente R$ 4,6 bilhões em emendas parlamentares. A proposta foi articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A votação aconteceu fora da pauta do dia, de forma acelerada, contudo, contou com apoio da base do governo Lula (PT), de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.

A matéria tramita em meio às contestações do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre benefício por falta de transparência e critério para aplicação dos recursos.

Com aprovação da Casa, a matéria segue para sanção do presidente Lula (PT).