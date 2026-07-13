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POLÍTICA

Congresso entra em semana decisiva antes de recesso informal

Casas devem analisar projetos polêmicos pendentes apenas após pausa

Yuri Abreu
Por
Congresso Nacional entrará em "recesso branco" com pendências de votação em matérias importantes
Congresso Nacional entrará em "recesso branco" com pendências de votação em matérias importantes - Foto: Arquivo/Agência Brasil

O Congresso Nacional entra em uma semana decisiva antes do recesso parlamentar, entre os dias 17 de julho e 1º de agosto. Há alguns projetos pendentes de análise, tanto pela Câmara como pelo Senado, que são considerados prioritários.

No caso da Câmara, a votação de pelo menos dois temas só deve ocorrer após passado esse período, ainda que contem com o apoio do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB):

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  • Misoginia;
  • Atualização do MEI

Misoginia

Sem acordo sobre o texto e sob pressão de deputados religiosos, a proposta, que já passou pelo Senado e por um grupo de trabalho coordenado pela deputada Tabata Amaral (PSB-SP), pode ser votada só depois das eleições.

A parlamentar, no entanto, ainda articula a votação nesta semana e tenta viabilizar a votação antes do recesso. Um dos acordos possíveis seria alterar a Lei Maria da Penha e não equiparar a misoginia ao crime de racismo, o que o tornaria imprescritível, uma queixa de parte dos deputados.

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Atualização do MEI

No caso da matéria relacionada à atualização do limite anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI), o relator Jorge Goetten (Republicanos-SC), disse que o clima na Câmara vai no sentido de aumentar o limite do MEI, mas também incluir toda a tabela do Simples Nacional, o que a equipe econômica do governo vem tentando evitar.

O relator afirmou que os ministros de Lula têm demonstrado boa vontade em também corrigir as demais faixas do Simples, mas o tema exige estudos técnicos que ainda estão sendo elaborados e discutidos pelo governo com os parlamentares. A proposta, que veio do Senado, foi aprovada com aumento do teto anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 130 mil.

Senado: PECs travadas

Na Casa Alta, duas são as matérias de maior interesse do governo Lula neste ano:

  • PEC do fim da escala 6x1;
  • PEC da Segurança

Os dois temas, no entanto, estão travados no Senado. O motivo é a crise entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP) e o presidente Lula (PT) depois que o Senado rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

A PEC 6x1, inclusive, sequer foi despachada para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tramitará antes de ser votada no plenário — o cenário é o mesmo da PEC da Segurança.

Aliados de Lula, segundo o g1, tentam articular uma reaproximação para destravar as matérias na Casa. Do lado de Alcolumbre, interlocutores garantem que essas pautas só vão avançar após os dois conversarem pessoalmente.

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Tags

Câmara dos Deputados congresso nacional Senado Federal

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