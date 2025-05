Conselho das Secom participa de homenagem na Câmara dos Deputados

Representantes do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom) - Foto: Divulgação

A Câmara dos Deputados realizou nesta quarta-feira, 7, uma sessão solene em homenagem aos 15 anos da Lei de Licitação de Publicidade, que regulamenta as contratações de serviços de publicidade no setor público. O evento contou com a participação do Conselho Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação (CNSecom).

Durante o ato, os presentes discutiram sobre a importância da norma como um marco na profissionalização da comunicação pública. Isso porque a licitação estabelece critérios técnicos e objetivos para as contratações na área.

"Esta lei trouxe avanços fundamentais para garantir mais transparência e para dar publicidade às ações da administração pública", disse o secretário-geral do governo do Rio Grande do Norte (RN), Daniel Cabral.

Em seguida, ele acrescentou: "Embora esta lei seja uma conquista, é preciso mudanças e avanços. Precisamos que o Congresso discuta com muita firmeza os aspectos legais da comunicação pública e a segurança jurídica para que haja mais impessoalidade e a possibilidade de investimentos em novas plataformas".

Já o secretário de Comunicação de Alagoas, Wendel Palhares, que também esteve no evento, comentou sobre a participação do CNSecom no evento. Para ele, a presença da entidade é um reconhecimento do papel estratégico das secretarias estaduais de Comunicação na consolidação de políticas públicas de informação.

"A publicidade oficial tem função pública e é voltada para o cidadão. Comunicar com responsabilidade é dever do Estado e a publicidade proporciona a inclusão do cidadão nas políticas públicas", disse.

Durante o evento, parlamentares, representantes de entidades do setor e profissionais de comunicação relembraram os desafios enfrentados na elaboração da lei e reforçaram a necessidade de sua permanente valorização e aprimoramento diante das transformações do mercado e da sociedade.

A cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e integra a agenda comemorativa dos 15 anos da legislação, organizada por entidades do setor e parlamentares envolvidos na sua tramitação.