Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

Crimes contra médicos e professores podem ter penas mais duras

Texto foi aprovado no senado nesta quarta-feira, 15

Alice Paulilo
Por
Confira principais mudanças
Confira principais mudanças - Foto: Magnific

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, 15, o projeto de lei que propõe maiores penas para crimes cometidos contra profissionais da saúde e da educação durante o exercício da função. Estão inclusos casos de lesão corporal, ameaça, desacato, incitação ao crime e crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria.

De autoria do ex-deputado federal Goulart, o texto recebeu parecer favorável do senador Dr. Hiran (PP-RR), relator da matéria na Casa.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Os profissionais de saúde que trabalham nas UPAs [Unidades de Pronto Atendimento], assim como nossos professores, vêm sendo submetidos a muitos tipos de agressão. Muitas vezes esses profissionais são os anteparos de todo um sistema que é falho nessa atenção. Eles acabam recebendo todo o peso da agonia das pessoas", afirmou o senador durante a votação.

Quais são as principais alterações?

Entre as principais mudanças estão:

  • Crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria): a pena prevista passa a ter aumento de 1/3 quando a vítima for profissional da saúde ou da educação
  • Constrangimento ilegal (obrigar alguém a algo): quando a vítima for profissional da saúde, a pena será aplicada em dobro, de forma cumulativa
  • Lesão corporal comum: a pena passa dos atuais 3 meses a 1 ano de detenção para 2 a 5 anos de reclusão

Leia Também:

SEU VOTO IMPORTA

Eleitores com deficiência terão transporte gratuito; saiba como pedir
Eleitores com deficiência terão transporte gratuito; saiba como pedir imagem

BAHIA

Políticos baianos reagem a novo tarifaço de 25% do governo Trump
Políticos baianos reagem a novo tarifaço de 25% do governo Trump imagem

BRASIL X EUA

Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade
Lula repudia tarifaço dos EUA e promete acionar Lei da Reciprocidade imagem
  • Lesão corporal grave (quando resulta em aborto, deformidade permanente ou morte): em vez de uma pena específica, o projeto estabelece aumento de 1/3 a 2/3 sobre a pena prevista para o crime
  • Incitação ao crime: a pena será dobrada quando o delito for praticado contra profissionais dessas categorias
  • Ameaça: a pena passa a ser aumentada em 1/3 quando o crime for cometido contra profissionais da saúde ou da educação
  • Desacato a funcionário público: a pena também será dobrada quando a vítima for profissional da saúde ou da educação no exercício da função.

Como o texto foi alterado pelos senadores, o Projeto de Lei 2.672/2025 retornará à Câmara dos Deputados para uma nova análise antes de seguir para sanção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

médicos Penas professores Senado

Relacionadas

Mais lidas