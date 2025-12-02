Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Crise? Oposição cancela almoço com indicado de Lula ao STF

Jorge Messias enfrenta cenário difícil dentro do Senado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 13:13 h
Jorge Messias, indicado de Lula ao STF
Jorge Messias, indicado de Lula ao STF -

O bloco 'Vanguarda', formado por senadores do PL e Novo, cancelaram a realização de um almoço que aconteceria nesta terça-feira, 2. A expectativa era de que o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF), comparecesse ao encontro.

Segundo informações do Metrópoles, o almoço ocorre semanalmente, mas os parlamentares teriam se recusado a participar diante da presença de Messias, que tem procurado reverter a rejeição ao seu nome entre os senadores.

Para ser aprovado no plenário do Senado, Messias precisa de 41 votos. O cenário, no momento, é de incerteza dentro do Palácio do Planalto, uma vez que o ministro ainda não tem garantido o número suficiente para passar na Casa. A preferência dos senadores era pelo nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Congresso Nacional.

Movimento de Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), divulgou uma nota, no último final de semana, fazendo críticas ao posicionamento adotado por Lula e os demais integrantes do Palácio do Planalto.

Vai implodir? PL se reúne após forte crise entre Michelle e filhos de Bolsonaro
Câmara pode decidir futuro de Carla Zambelli nesta terça
Atlas/Bloomberg: Lula lidera todos os cenários e venceria eleição

Na nota, Alcolumbre acusa Lula de tentar mudar o cronograma do Senado ao não enviar a indicação para a Casa. Além disso, o presidente do Congresso Nacional ainda afirmou que nenhum poder deve se colocar acima do outro.

"Nenhum Poder deve se julgar acima do outro, e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade", diz trecho da nota.

x