Daniel Ribeiro é nomeado como subsecretário da Sefaz municipal

O ex-secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador (SEMPRE), Daniel Ribeiro Silva foi nomeado oficialmente para comissão de subsecretário municipal da Fazenda nesta sexta-feira, 4.

A nomeação de Ribeiro foi antecipada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), no último dia 12 de junho, durante evento no Teatro Gregório de Mattos.

"A gente está concluindo as conversas e ele vai para uma outra missão, com objetivo de aprender, se qualificar ainda mais para a gente melhorar ainda mais a nossa gestão", disse Reis.

Dois meses depois, a nomeação oficial de Ribeiro foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), que também trouxe a exoneração do atual subsecretário da pasta, Walter Cairo. Cairo deixou a pasta devido a aposentadoria, que aconteceu no mês de junho.