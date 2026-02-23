Deputado baiano assume relatoria de PEC que acaba com escala 6x1

Siga o A TARDE no Google

Deputado Paulo Azi (União) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O deputado baiano Paulo Azi (União Brasil) será relator da proposta que põe fim na jornada de trabalho 6x1, que tramita na Câmara dos Deputados.

A escolha por Azi foi designada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Leur Lomanto Jr., do mesmo partido.

A definição foi feita depois de um acordo entre o chefe do colegiado e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A informação foi confirmada pela coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O Portal A TARDE entrou em contato com o parlamentar e com a assessoria para confirmar a informação, mas até a publicação desta nota, não houve retorno.

O que é o fim da escala 6x1?

