Deputado baiano assume relatoria de PEC que acaba com escala 6x1
Definição foi feita após acordo entre presidente da Câmara e da CCJ
Por Gabriela Araújo
O deputado baiano Paulo Azi (União Brasil) será relator da proposta que põe fim na jornada de trabalho 6x1, que tramita na Câmara dos Deputados.
A escolha por Azi foi designada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Leur Lomanto Jr., do mesmo partido.
A definição foi feita depois de um acordo entre o chefe do colegiado e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A informação foi confirmada pela coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.
O Portal A TARDE entrou em contato com o parlamentar e com a assessoria para confirmar a informação, mas até a publicação desta nota, não houve retorno.
O que é o fim da escala 6x1?
A proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita na Câmara dos Deputados é de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e tem o intuito de redesenhar a jornada semanal brasileira:
- Redução da jornada: altera o limite constitucional de 44 horas semanais para 36 horas.
- Modelo 4x3: a intenção idealista é que o trabalhador atue 4 dias e descanse 3.
- Manutenção do salário: A PEC proíbe a redução dos salários em função da redução da carga horária.
