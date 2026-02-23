Menu
POLÍTICA

Deputado baiano assume relatoria de PEC que acaba com escala 6x1

Definição foi feita após acordo entre presidente da Câmara e da CCJ

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

23/02/2026 - 15:10 h

Deputado Paulo Azi (União)
Deputado Paulo Azi (União) -

O deputado baiano Paulo Azi (União Brasil) será relator da proposta que põe fim na jornada de trabalho 6x1, que tramita na Câmara dos Deputados.

A escolha por Azi foi designada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Leur Lomanto Jr., do mesmo partido.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A definição foi feita depois de um acordo entre o chefe do colegiado e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A informação foi confirmada pela coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O Portal A TARDE entrou em contato com o parlamentar e com a assessoria para confirmar a informação, mas até a publicação desta nota, não houve retorno.

O que é o fim da escala 6x1?

A proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita na Câmara dos Deputados é de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e tem o intuito de redesenhar a jornada semanal brasileira:

  • Redução da jornada: altera o limite constitucional de 44 horas semanais para 36 horas.
  • Modelo 4x3: a intenção idealista é que o trabalhador atue 4 dias e descanse 3.
  • Manutenção do salário: A PEC proíbe a redução dos salários em função da redução da carga horária.

