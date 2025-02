Deputado leva ovos e café para a Alba em protesto contra Lula; assista

Lula foi alvo de protesto de deputado estadual - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

O deputado estadual Samuel Júnior (Republicanos), da bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), surpreendeu ao levar para a tribuna durante a sua fala, na sessão desta segunda-feira, 17, um pacote de café em pó e uma placa de ovos, itens da cesta básica que estão com valores acima do considerado comum nos mercados.

Samuel acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de reagir de forma sarcástica ao falar que come ovos de ema. O deputado ainda disse que o chefe do Planalto vai "quebrar o Brasil" se não for parado.

“O presidente, em forma de sarcasmo com o povo, diz que ele não está comendo ovo de galinha, que é o que nós comemos, está comendo ovo de ema. Quem aprecia ou quem conhece, sabe que é um cardápio exótico. Enquanto o presidente, juntamente com a primeira-dama, no seu palácio, está tendo um cardápio exótico, o povo está sem poder comprar uma placa de ovos que custa R$ 35, sem falar no cafezinho”, disparou o deputado.

Deputado Samuel Júnior | Foto: Divulgação | Alba

“Hoje o café virou acessório de luxo e de desdenho nas redes sociais. Há vídeos nas redes sociais de pessoas andando com escolta armada com a placa de ovos e um cafezinho, que o quilo já está custando R$80. Todos nós, seja do pobre ao rico, tomamos café, mas quem vai conseguir comprar um quilo de café a R$80 [...] Se nós não pararmos isso, o Lula vai quebrar o Brasil", afirmou o deputado, conhecido por sua simpatia com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

