Diagnóstico de Vorcaro é confirmado: banqueiro trata infecção

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O empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, teve seu diagnóstico confirmado após passar por exames em um hospital de Brasília.

O executivo deu entrada no hospital DF Star, na última quinta-feira, 23, após urinar sangue em uma cela na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal.

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Vorcaro foi diagnosticado com infecção urinária, segundo informações de fontes próximas a Vorcaro apuradas pelo colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. Na semana passada, ele havia passado por exames de sangue e imagem.

O tratamento da infecção já foi iniciado, com a administração de antibióticos por parte dos médicos que acompanham o banqueiro.

Apesar da infecção, Vorcaro segue normalmente as tratativas para a delação premiada, por meio de reuniões com seus advogados. O executivo quer concluir a proposta até o fim de abril.

Braço-direito de Bolsonaro recebe R$ 3 milhões para defender Vorcaro

A equipe de defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, conta com o ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social do governo Jair Bolsonaro (PL) e ex-assessor do PL Fabio Wajngarten, que está atuando por meio de sua empresa, a WF Comunicação.

Segundo a Folha de S. Paulo, documentos enviados pela Receita Federal à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado do Senado indicam que a WF Comunicação recebeu ao menos R$ 3,8 milhões do Master no ano de 2025.

Wajngarten disse ter sido contratado pelo banco no primeiro semestre do ano passado por indicação dos advogados de Vorcaro. Desde então, ele atua diretamente com a defesa, participando de reuniões em que são discutidas as estratégias de comunicação do dono do Master.