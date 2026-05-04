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SEM ESPAÇO PARA MULHER?

Disputa pelo Planalto terá o menor número de candidatas desde 2002

Pré-campanha é marcada por maioria do gênero masculino

Cássio Moreira
Por

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Eleição presidencial deve ter apenas uma candidatura feminina
Eleição presidencial deve ter apenas uma candidatura feminina - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

A eleição para a presidência da República, prevista para ocorrer em outubro deste ano, conta com 12 nomes até o momento. Dentro do grupo, há apenas um nome feminino apresentado até o momento, o que configura o menor número de mulheres na disputa pelo Planalto desde 2002;

O nome feminino colocado na pré-disputa é o de Sâmara Martins, da Unidade Popular. Caso o cenário permanece como está, será o segundo número mais baixo de candidaturas de mulheres à presidência desde 2002, quando nenhuma mulher se colocou como candidata; a única vez no século XXI.

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A candidatura única de mulher não acontecia desde 1998, quando o antigo PTN, hoje Podemos, lançou Thereza Ruiz.

Candidaturas femininas

Desde 2006, as eleições presidenciais no Brasil tiveram pelo menos duas candidaturas femininas. O pleito com o maior número de candidatas foi o de 2022, com quatro mulheres na disputa.

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Na ocasião, estiveram candidatas Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).

Candidatas por eleição desde 2002

2006

  • Ana Maria Rangel (PRP);
  • Heloísa Helena (Psol).

2010

  • Dilma Rousseff (PT) - eleita;
  • Marina Silva (PV).

2014

  • Dilma Rousseff (PT) - reeleita;
  • Marina Silva (PSB);
  • Luciana Genro (Psol).

2018

  • Marina Silva (Rede);
  • Vera Lúcia (PSTU).

2022

  • Simone Tebet (MDB);
  • Soraya Thronicke (União Brasil)
  • Sofia Manzano (PCB)
  • Vera Lúcia (PSTU)

Apenas uma mulher no segundo turno

O recorte se torna ainda menor se a análise for pelo número de mulheres que alcançaram o segundo turno. Até hoje, apenas Dilma Rousseff (PT) conseguiu passar do primeiro turno, em 2010 e 2014, enfrentando José Serra e Aécio Neves, ambos do PSDB.

Dilma também foi a única mulher eleita presidente do Brasil, sendo alvo de um impeachment no meio do segundo turno.

Mulher mais votada

Cabe também a Dilma Rousseff o título de mulher mais votada em uma eleição presidencial no Brasil. Em 2010, quando foi eleita a primeira vez para o Planalto, a petista, hoje presidente do Brics, recebeu 55.752.529 votos.

Em 2014, quando reeleita, a presidente Dilma Rousseff obteve 54.501.118 votos.

Candidatos em 2026

Até o momento, 12 nomes foram colocados na pré-disputa presidencial de outubro, com possíveis alterações até agosto, fim do registro das candidaturas. Esses são os pré-candidatos a presidente:

  • Sâmara Martins (UP);
  • Rui Costa Pimenta (PCO);
  • Hertz Dias (PSTU);
  • Aldo Rebelo (DC);
  • Edmilson Costa (PCB);
  • Cabo Daciolo (Mobiliza);
  • Augusto Cury (Avante).

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eleições 2026 Lula presidente

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