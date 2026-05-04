SEM ESPAÇO PARA MULHER?
Disputa pelo Planalto terá o menor número de candidatas desde 2002
Pré-campanha é marcada por maioria do gênero masculino
A eleição para a presidência da República, prevista para ocorrer em outubro deste ano, conta com 12 nomes até o momento. Dentro do grupo, há apenas um nome feminino apresentado até o momento, o que configura o menor número de mulheres na disputa pelo Planalto desde 2002;
O nome feminino colocado na pré-disputa é o de Sâmara Martins, da Unidade Popular. Caso o cenário permanece como está, será o segundo número mais baixo de candidaturas de mulheres à presidência desde 2002, quando nenhuma mulher se colocou como candidata; a única vez no século XXI.
A candidatura única de mulher não acontecia desde 1998, quando o antigo PTN, hoje Podemos, lançou Thereza Ruiz.
Candidaturas femininas
Desde 2006, as eleições presidenciais no Brasil tiveram pelo menos duas candidaturas femininas. O pleito com o maior número de candidatas foi o de 2022, com quatro mulheres na disputa.
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Na ocasião, estiveram candidatas Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU).
Candidatas por eleição desde 2002
2006
- Ana Maria Rangel (PRP);
- Heloísa Helena (Psol).
2010
- Dilma Rousseff (PT) - eleita;
- Marina Silva (PV).
2014
- Dilma Rousseff (PT) - reeleita;
- Marina Silva (PSB);
- Luciana Genro (Psol).
2018
- Marina Silva (Rede);
- Vera Lúcia (PSTU).
2022
- Simone Tebet (MDB);
- Soraya Thronicke (União Brasil)
- Sofia Manzano (PCB)
- Vera Lúcia (PSTU)
Apenas uma mulher no segundo turno
O recorte se torna ainda menor se a análise for pelo número de mulheres que alcançaram o segundo turno. Até hoje, apenas Dilma Rousseff (PT) conseguiu passar do primeiro turno, em 2010 e 2014, enfrentando José Serra e Aécio Neves, ambos do PSDB.
Dilma também foi a única mulher eleita presidente do Brasil, sendo alvo de um impeachment no meio do segundo turno.
Mulher mais votada
Cabe também a Dilma Rousseff o título de mulher mais votada em uma eleição presidencial no Brasil. Em 2010, quando foi eleita a primeira vez para o Planalto, a petista, hoje presidente do Brics, recebeu 55.752.529 votos.
Em 2014, quando reeleita, a presidente Dilma Rousseff obteve 54.501.118 votos.
Candidatos em 2026
Até o momento, 12 nomes foram colocados na pré-disputa presidencial de outubro, com possíveis alterações até agosto, fim do registro das candidaturas. Esses são os pré-candidatos a presidente:
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
- Flávio Bolsonaro (PL);
- Ronaldo Caiado (PSD);
- Romeu Zema (Novo);
- Renan Santos (Missão);
- Sâmara Martins (UP);
- Rui Costa Pimenta (PCO);
- Hertz Dias (PSTU);
- Aldo Rebelo (DC);
- Edmilson Costa (PCB);
- Cabo Daciolo (Mobiliza);
- Augusto Cury (Avante).
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