Aliado de ACM Neto anuncia apoio a João Roma e detona Bruno Reis

Em publicação postada no Instagram neste domingo, 17, o subprefeito de Itapuã, Marco Aurélio Guimarães Elpídio, se despediu da gestão municipal e anunciou apoio ao pré-candidato a governador apoiado por Jair Bolsonaro (PL), João Roma (PL).



Na publicação, o agora ex-aliado de ACM Neto (UB) se disse grato pelo período na gestão municipal, mas detonou o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), e chegou a comparar o atual governo com os mandatos de João Henrique. “Infelizmente, Prefeito Bruno, não está [tudo bem], poucos têm a coragem e independência de te falar a verdade”, escreveu Marco Aurélio.

O agora ex-prefeito de Itapuã disse ter recebido convites anteriores de João Roma, mas alega que dessa vez não mais poderia recusar. “Nunca fiz nenhuma carta contrária à sua [de João Roma] assunção, apesar de pedidos para que fizesse o inverso e declarássemos um rompimento. Nunca deixaria de falar com alguém que não passa um aniversário, natal ou outras datas me ligando, ou mesmo em fins de semana esporádicos me convidando para trocar ideias e fazer análises”, concluiu.