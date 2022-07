João Roma anuncia convenção do PL no Subúrbio Ferroviário de Salvador

O pré-candidato a governador da Bahia, João Roma (PL), anunciou que a convenção partidária do PL que lançará a chapa majoritária apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro na Bahia será realizada em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no dia 22 de julho. O local escolhido para a realização da convenção é o Paripe Hall.

No evento, serão confirmados os nomes de Roma para a disputa pelo governo estadual, de Raíssa Soares (PL) ao Senado, e anunciado o nome do candidato a vice-governador para a disputa das eleições de outubro na Bahia.

"No dia 22 de julho será a nossa convenção no Subúrbio de Salvador, quando iremos anunciar a nossa chapa completa. Temos a minha pré-candidatura e a da Doutora Raíssa ao Senado, uma mulher de coragem e valorosa que está colocando muito marmanjo para ficar tremendo de medo. E também anunciaremos a candidatura a vice-governador e também os suplentes ao Senado", anunciou João Roma, em entrevista à Rádio Candeias FM, nesta quarta-feira, 13.

Na entrevista, Roma afirmou que a sua primeira ação como governador será diminuir impostos para atrair mais investimentos para a Bahia e gerar empregos.

O pré-candidato comentou a sua atuação no Ministério da Cidadania com a criação do Auxílio Brasil, cujo valor de R$ 600 foi aprovado na terça-feira, 12, em primeiro turno, com a PEC dos Auxílios.

Questionado sobre as intervenções na Saúde, Roma ressaltou que a Bahia precisa de uma solução imediata no setor. “Essa atenção não tem sido disponibilizada à nossa população. Precisamos recompor o quadro de médicos no estado da Bahia”, disse o pré-candidato, que também lembrou que profissionais levam até quatro meses para receber seus pagamentos após a emissão de notas fiscais pelos serviços prestados.