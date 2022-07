Mesmo dividido, MDB oficializa candidatura de Tebet a presidente

Partido que ao longo da história não costuma lançar cabeça de chapa na disputa para a Presidência da República, o MDB deve anunciar, apesar do racha interno, a candidatura de Simone Tebet para a disputa ao cargo Executivo Federal, na convenção partidária nesta quarta-feira, 27.



Em seu último ano de mandato como senadora, a sul-mato-grossense foi anunciada como pré-candidata à Presidência da República no ano passado e tem perspectiva de crescimento, segundo alguns concorrentes, mas aparece com 1% nas pesquisas de intenções de votos a quase dois meses das eleições, o que desanima boa parte dos mdbistas.

Será a segunda eleição consecutiva à Presidência da República que o MDB participa, já que em 2018 a legenda teve como candidato o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que terminou o primeiro turno na sétima posição, com 1,20% dos votos.

O momento, no entanto, não é de união para a legenda que teve recentemente um representante no Palácio do Planalto, Michel Temer, que assumiu o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Um pedido judicial para adiar a convenção do partido, feito por um prefeito em Alagoas da ala lulista da legenda, expôs ainda mais o racha. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, negou o pedido nesta terça-feira, 26.

Na Bahia, alguns correligionários de Tebet apoiam a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o pré-candidato a vice-governador da Bahia e presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, enquanto outros, como o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, apoiam Jair Bolsonaro (PL). O presidente estadual do partido, Alex Futuca, declarou apoio à sua correligionária. Presente no Cortejo do 2 de Julho, Tebet admitiu, na ocasião, que os palanques estarão divididos no estado, mas não deixou de alfinetar em outra ocasião os correligionários que apoiarão o petista.

Ainda não há definição sobre quem será o vice de Tebet na chapa. Tasso Jereissati (PSDB-CE) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) são os mais cotados.