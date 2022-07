Olívia pede ajuda de Anitta para combater centrão; Cantora responde

A deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) usou sua conta no Twitter, neste domingo, 17, para sugerir que a cantora Anitta colaborasse não apenas com o apoio a Lula na eleição presidencial, mas também com o apoio para combater os partidos do centrão nas eleições parlamentares.



Respeitamos sua opinião, Anitta! Seu apoio consciente a Lula, pra derrubar o Valdemort é fundamental! Mas peço que você ajude a derrubar o centrão, também. Precisamos extirpar o câncer do parlamento. Temos que dar a Lula uma bancada democrática e de esquerda, que ajude ele. https://t.co/BMMhctgKEK — Olívia Santana (@oliviasantana65) July 17, 2022

Depois de sofrer críticas ao rechaçar a ideia de ter sua imagem vinculada ao PT, apesar de ela mesma ter compartilhado uma imagem em que aparece com a estrela da legenda no bumbum, a cantora Anitta respondeu à parlamentar baiana que “não é milagreira e nem governante”.

Calma, amor, eu não sou milagreira e nem governante. Sou cantora. No meio de uma tour ainda. Vamos se acalmar que eu sou uma só, embora não pareça hahaha — Anitta (@Anitta) July 17, 2022

A declaração de apoio de Anitta a Lula, que foi celebrada por petistas, aconteceu após o assassinato do tesoureiro petista Marcelo Arruda, no dia 9 de julho, durante a festa de aniversário da vítima, em Foz do Iguaçu.



Anitta ainda não tinha declarado voto em nenhum outro pré-candidato, mas travou uma intensa campanha contra o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

A cantora lembrou ainda que tinha dito que não apoiaria o ex-presidente em 2022 "por querer algo novo e diferente", mas que a aposta "extremamente antidemocrática" de seguidores de Jair Bolsonaro não deixava outra escolha.

No entanto, no último sábado, 16, Anitta usou a redes sociais para dizer que proibia o PT e petistas de usarem sua imagem na campanha eleitoral, além de reforçar que não era petista, mas que pretendia ajudar Lula a se eleger. A publicação foi compartilhada por Jair Bolsonaro em sua conta.