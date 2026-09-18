Em cenário apertado, Lula prepara nova passagem pelo Nordeste antes do 1º turno

A disputa pelo governo de Pernambuco deve ganhar a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes do primeiro turno das eleições. Segundo relatos de aliados, o petista planeja viajar ao estado para participar de uma agenda eleitoral em apoio ao ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Ainda não há definição sobre a data, o local ou o formato do evento. A previsão é que a agenda aconteça depois do retorno de Lula dos Estados Unidos, onde participará da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

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O movimento ocorre após integrantes da equipe de João Campos solicitarem a presença do presidente no estado. O ex-prefeito tem o apoio declarado de Lula na disputa, mas a governadora Raquel Lyra (PSD), que também concorre ao governo estadual, vem fazendo sinalizações em busca do apoio do presidente.

Mudança na estratégia

A possibilidade de Lula participar de um ato em Pernambuco representa uma mudança em relação à orientação inicial da coordenação de sua campanha. A estratégia discutida anteriormente era evitar agendas em estados onde diferentes candidatos buscassem associar suas campanhas ao presidente.

A avaliação de integrantes do PT e do governo próximos a Raquel Lyra era de que a presença de Lula em palanques divididos poderia gerar ruídos com os candidatos. Entre os defensores dessa estratégia estava o ex-ministro da Casa Civil Rui Costa.

A mudança ocorre em meio à avaliação de que a eleição será disputada e de que o presidente precisa preservar apoios políticos.

Diferença diminui nas pesquisas

O cenário eleitoral de Pernambuco também passou por alterações nas últimas semanas. Pesquisa Datafolha divulgada em 1º de setembro mostrou Raquel Lyra numericamente à frente de João Campos no primeiro turno, com 47% das intenções de voto, contra 42%.

Apesar da liderança, a distância entre os dois diminuiu em relação ao levantamento anterior. Em agosto, a governadora aparecia também com 47%, enquanto Campos tinha 40%.

Disputa também chegou à Justiça

Além da corrida eleitoral, as campanhas de Lyra e Campos protagonizam uma série de acusações relacionadas à atuação nas redes sociais.

As duas candidaturas relatam casos envolvendo suposta desinformação, utilização de inteligência artificial, divulgação de vídeos negativos e possível atuação coordenada de perfis. Parte dessas acusações foi levada à Justiça por meio de diferentes ações.

Ao mesmo tempo em que trocam acusações no ambiente digital, os dois grupos políticos mantêm a disputa pelo apoio de Lula.

Em junho, o presidente gravou um vídeo declarando apoio a João Campos. A manifestação ocorreu uma semana depois de o presidente nacional do PT e coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, desautorizar publicamente uma declaração do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Em entrevista ao GLOBO, Dias havia afirmado que Lula teria mais de um palanque em alguns estados como forma de ampliar a aproximação com o centro político. A possibilidade de um duplo palanque em Pernambuco, porém, foi rechaçada por João Campos.