Em Salvador, ministro do STF recebe medalha de mérito do Judiciário

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), vice-presidente Edson Fachin, recebeu a medalha de mérito do Judiciário nesta segunda-feira, 18, durante evento no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A honraria foi entregue pela presidente da Corte baiana, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, que deu as boas-vindas ao magistrado no Auditório Desembargadora Olny Silva.

“É do Supremo a última interpretação do texto constitucional e essa atribuição é um valor e uma conquista da nossa nação que deve ser resguardada e festejada. É uma honra tê-lo aqui”, disse a magistrada.

A medalha é dedicada a personalidades nacionais ou estrangeiras em razão dos seus méritos e dos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado ou do País. O 1º Vice-Presidente do TJBA, Desembargador João Bôsco, fez a entrega do Diploma correspondente.