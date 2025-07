Emissora aponta fuga de Bolsonaro; ex-presidente nega

Bolsonaro diz que será candidato a presidente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que tenha desistido de disputar o Palácio do Planalto no próximo ano. Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira, 14, o político de direita ainda rechaçou qualquer chance de fugir do país, como chegou a ser especulado.

Bolsonaro desmentiu a Jovem Pan, que mais cedo afirmou que o ex-presidente teria confirmado que estaria fora da corrida presidencial, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), que está no exterior.

Segundo Bolsonaro, ele não fez nenhuma declaração do tipo para a emissora. Apesar de reforçar que quer ser candidato, o ex-presidente se encontra inelegível até 2030, após decisão da Justiça Eleitoral.

Não existe isso. O que eu falei com a Jovem Pan é que, no momento, estou inelegível, e a situação do Carlos, ele está no inquérito e tudo pode acontecer com eles. Obviamente, aparece o nome da Michelle, que tem tudo para, talvez, vir candidata a algo mais importante. Não tem furo jornalístico; se tivesse que falar algo nesse nível, eu convidaria a imprensa e daria uma coletiva nesse sentido", disparou Bolsonaro.

Bolsonaro será candidato?

Colocado por aliados como pré-candidato ao Palácio do Planalto, Bolsonaro é considerado inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030, após ser condenado por abuso de poder durante sua passagem pelo executivo.

Eleito em 2018, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente brasileiro a perder na tentativa de reeleição desde a redemocratização, ao ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de 2022.