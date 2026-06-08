Erika Hilton diz que falta carisma na esquerda para substituir Lula

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) se mostrou preocupada com a projeção da esquerda brasileira após a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dos palcos políticos. Segundo ela, existem nomes qualificados tecnicamente para suceder o petista, mas falta carisma a eles.



“Não é fácil suceder Lula, porque tem muita gente boa, tecnicamente preparada, talentosa, mas que não tem carisma, que não tem essa sedução, com a sociedade, que não é cativante aos olhos da sociedade”, disse ela ao programa Frente a Frente, da Folha e do UOL, sem especificar quais seriam os melhores nomes para o período pós-Lula.

Erika Hilton afirmou ainda que, aos 80 anos, Lula sofre etarismo da direita, que critica a sua idade avançada. Para tentar contrapor a imagem de um líder envelhecido, o presidente tem apostado em expor seus treinos e atividades físicas nas redes sociais.



“Eu arrisco até dizer que o presidente Lula com seus 80 anos está melhor do que eu com os meus 33. O homem está até marombadinho, está musculoso, eu não tenho mais massa magra. A tentativa etarista de colocar a idade do presidente Lula como um impeditivo é algo ridículo”, acrescentou ela.

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Fim da Escala 6x1

Durante a entrevista, Erika Hilton também comentou o projeto sobre o fim da escala 6x1, apresentado por ela e já aprovado na Câmara dos Deputados.



Ela afirmou que, caso não seja dado encaminhamento ao texto no Senado Federal, ela irá convocar a população às ruas e fará mobilização no Amapá, estado do presidente da casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A deputada também afirmou que o fim da escala 6x1 não é pauta eleitoreira e que o tema não está sendo discutido de modo acelerado.



“Óbvio que isso trará benefícios para o ano eleitoral, mas diante do que está colocado no histórico do pré-candidato que deve concorrer com o presidente Lula, não me parece que o presidente Lula esteja precisando aprovar pautas eleitoreiras diante da capivara sujíssima do pré-candidato que concorre com ele”, disse ela em referência ao senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).