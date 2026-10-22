Ex-candidata a presidente é presa em meio a escândalo financeiro

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A ex-candidata à Presidência Luisa González, do Equador, foi presa nesta quinta-feira, 22. O ex-presidente equatoriano Rafael Correa, de quem González é aliada, anunciou a detenção.

O motivo da prisão não foi divulgado até o momento, mas González é investigada no caso Caja Chica, que apura suspeitas de financiamento irregular da campanha presidencial de 2023.

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González é integrante do partido Revolução Cidadã e disputou a presidência do Equador em 2023 e 2025. Nas duas eleições, foi derrotada no segundo turno pelo atual presidente, Daniel Noboa.

Financiamento ilícito

A Fiscalía General del Estado, órgão equivalente ao Ministério Público no Equador, realizou, em janeiro de 2026, buscas na casa da ex-candidata e em outros imóveis ligados a integrantes da Revolução Cidadã.

A investigação apura suspeitas de entrada de dinheiro em espécie proveniente da Venezuela para financiar a campanha. Entre os possíveis crimes investigados estão lavagem de dinheiro e organização criminosa.

González negou irregularidades e classificou a investigação como perseguição política.

Não há confirmação de que a prisão desta quinta-feira esteja relacionada ao caso.