"Guerra dos sigilos": campanhas de Lula e Flávio vão ao TSE

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu, nesta quinta-feira, 22, os representantes das campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), para tratar da apresentação de informações relacionadas ao chamado “desafio dos sigilos”, proposto pelos dois presidenciáveis.

Integrantes da equipe de Lula chegaram à sede da Corte por volta das 11h, segundo a CNN. Entre eles estavam o presidente nacional do PT, Edinho Silva; o senador Camilo Santana (PT-CE); os ministros Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, e Paulo Pereira, do Empreendedorismo; e a deputada federal reeleita Camila Jara (PT-MS).

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Pouco depois, chegaram a advogada Maria Claudia Bucchianeri e o senador eleito Deltan Dallagnol (Novo-PR), representantes da campanha de Flávio Bolsonaro.

Lula deve aceitar condições apresentadas pelo PL

O desafio foi proposto por Lula no último domingo, 18, durante o debate da Band. Na quarta-feira, 21, Flávio afirmou que aceitaria apresentar seus dados, desde que o petista entregasse primeiro os dele.

Diante da condição, a campanha de Lula marcou presença no TSE para esta quinta-feira. Segundo informações apuradas pela publicação, o PT deve confirmar que aceita todas as exigências apresentadas pelo adversário.

Fontes ouvidas pela emissora sob reserva, porém, afirmaram que esperam que Flávio também cumpra sua parte. Entre as dúvidas levantadas está a possível apresentação de informações sobre uma empresa da qual o senador supostamente seria sócio do advogado Willer Tomaz.

PL apresenta lista de exigências

Entre as condições apresentadas pelo PL estão a abertura dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula.

O partido também solicitou documentos sobre as relações do governo federal com o empresário Daniel Vorcaro e com a lobista Roberta Luchsinger, investigada no caso relacionado a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Flávio cobrou ainda informações sobre os gastos do cartão corporativo da Presidência da República desde 2023, a agenda da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, anterior a fevereiro de 2025, e os registros de visitas dos filhos do presidente ao Palácio da Alvorada.

A lista inclui também informações sobre o uso de helicópteros e as despesas do palácio presidencial.