Ex-chefe da PRF de Bolsonaro sai da prisão e celebra com churrasco

O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do governo Bolsonaro, Silvinei Vasques fez questão de celebrar sua saída, no final da tarde de quinta-feira, 8, do complexo da Papuda, em Brasília, onde estava preso há quase um ano, com churrasco e cerveja, conforme informou a coluna Igor Gadelha e Igo Estrela do Metrópoles.

O ex-policial jantou com seus advogados em uma churrascaria localizada no setor hoteleiro norte. O restaurante fica a cerca de 300 metros da sede nacional da Polícia Federal.



“Paguei minha promessa de levar ele em uma churrascaria”, disse à coluna o advogado Alexander Brasil, que acompanhou o cliente no jantar.



O ex-chefe da PRF de Bolsonaro ainda tomou cerveja, de acordo com registros feitos pela coluna.

Após saída da Papuda, o ex-policial passou por exame de corpo de delito e colocou uma tornozeleira eletrônica. Silvinei foi levado para um hotel e logo após foi à churrascaria. Além de Alexander, o advogado Marcelo Rodrigues também participou do jantar.

A expectativa é que ele volte para Santa Catarina, onde tem residência fixa nesta sexta, 9.



O ex-chefe da PRF de Bolsonaro foi solto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O magistrado revogou a prisão preventiva argumentando que os elementos que levaram à prisão não se aplicam mais ao caso.