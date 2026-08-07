Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SUPERFATURAMENTO

Ex-prefeito de Urandi é obrigado a devolver quase R$ 2 milhões

Foram apontadas diárias sem comprovação e falhas em contratos de saúde e transporte

Rodrigo Tardio
Por
Ex-prefeito de Urandi, Dorival Barbosa do Carmo
Ex-prefeito de Urandi, Dorival Barbosa do Carmo - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) julga parcialmente procedente a denúncia contra o ex-prefeito de Urandi, Dorival Barbosa do Carmo, por irregularidades cometidas durante sua gestão em 2017.

O colegiado aplicou penalidade financeira de R$ 10 mil ao ex-gestor e determinou o ressarcimento de R$ 1.789.826,69 aos cofres municipais, montante que deverá ser pago com recursos pessoais do ex-prefeito.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A decisão inclui ainda o encaminhamento de representação ao Ministério Público Estadual (MP-BA) para apuração de eventuais atos de improbidade administrativa e condutas ilícitas.

Leia Também:

SOBREPREÇO

Prefeitura tenta repassar R$ 3 milhões a mais e tem contrato travado
Prefeitura tenta repassar R$ 3 milhões a mais e tem contrato travado imagem

DESCASO

Demissões e falta de docentes geram crise na educação em Juazeiro
Demissões e falta de docentes geram crise na educação em Juazeiro imagem

IRREGULARIDADES

Prefeitura de Glória tem 30 dias para regularizar gestão da saúde
Prefeitura de Glória tem 30 dias para regularizar gestão da saúde imagem

Apuração

A apuração teve origem em suspeitas sobre contratos nas áreas de saúde, limpeza urbana, transporte escolar, fornecimento de combustíveis e assessorias jurídica e contábil, além do pagamento de diárias ao ex-gestor.

Uma inspeção in loco realizada por auditores do órgão constatou deficiências nos controles internos, falhas na fiscalização e irregularidades na liquidação de despesas.

Conforme o parecer técnico, foram identificados casos de superfaturamento, desembolsos sem comprovação e desconformidades em inexigibilidades de licitação e no controle da frota municipal.

Valores a restituir

A quantia fixada para devolução envolve diferentes contratos e pagamentos sem respaldo documental:

R$ 1.322.532,15: Falta de comprovação em contrato com a Cooperativa de Trabalho de Saúde (COOFEMED);

R$ 325.995,28: Despesas sem prestação de contas com a Cooperativa de Materiais Recicláveis (COOTRAU);

R$ 95.063,28: Pagamentos indevidos decorrentes de redução de carga horária de cooperados;

R$ 35.400,00: Diárias pagas ao ex-prefeito sem suporte probatório;

R$ 10.835,98: Pagamentos em valores superiores aos devidos no transporte escolar.

Ainda cabe recurso da decisão proferida pelo TCM.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

auditoria pública denúncia ex-prefeito improbidade administrativa irregularidades financeiras ressarcimento municipal tcm-ba

Relacionadas

Mais lidas