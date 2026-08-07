Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

SOBREPREÇO

Prefeitura tenta repassar R$ 3 milhões a mais e tem contrato travado

Aplicação do percentual linear resultaria em fatura superior a R$ 8 milhões em São Desidério

Rodrigo Tardio
Por
Tony Linhares (PP), prefeito de São Desidério
Tony Linhares (PP), prefeito de São Desidério - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

Uma determinação cautelar do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) suspendeu qualquer repasse financeiro da Prefeitura de São Desidério, oeste do estado, ao escritório Bagdêde, Tanajura & Advogados Associados.

A medida atinge o Contrato nº 135/2025, assinado pelo prefeito, João Antônio Rodrigues Linhares, conhecido como Tony Linhares (PP), via inexigibilidade de licitação, cujo objetivo era a recuperação de créditos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundef).

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Divergência nos cálculos

De acordo com o relatório de fiscalização, a aplicação do percentual linear resultaria em uma fatura superior a R$ 8 milhões ao cofre público.

Se fossem observadas as tabelas progressivas previstas no artigo 85 do CPC e na Instrução nº 001/2022 do TCM — em que as alíquotas caem à medida que os valores resgatados sobem —, a remuneração ficaria limitada a cerca de R$ 5,1 milhões. A disparidade apontou para uma suspeita de sobrepreço de R$ 3.114.217,18.

Alerta

A intervenção atendeu a um alerta da 27ª Inspetoria Regional de Controle Externo (IRCE), que identificou a falta de critérios técnicos e financeiros para a fixação dos honorários da banca jurídica.

O acordo estabelecia uma cobrança fixa de 10% sobre o montante recuperado, colidindo com as diretrizes de moderação e proporcionalidade fixadas pelo Código de Processo Civil (CPC) e pelas normas da própria corte de contas.

Leia Também:

DESCASO

Demissões e falta de docentes geram crise na educação em Juazeiro
Demissões e falta de docentes geram crise na educação em Juazeiro imagem

IRREGULARIDADES

Prefeitura de Glória tem 30 dias para regularizar gestão da saúde
Prefeitura de Glória tem 30 dias para regularizar gestão da saúde imagem

MANOBRA

Eleição antecipada na Câmara de Coração de Maria ignora regra do STF
Eleição antecipada na Câmara de Coração de Maria ignora regra do STF imagem

Fragilidade instrutória

Além do impacto financeiro, o órgão apontou fragilidade instrutória na fase interna do processo administrativo da prefeitura. A gestão municipal não apresentou estimativa prévia, memória de cálculo ou estudos metodológicos para dimensionar o valor a ser reavido, descumprindo a Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

A fiscalização registrou ainda que o município já havia firmado contrato prévio com a mesma firma jurídica em 2023 para o mesmo objeto, sem registro de repasses efetuados.

Diante do risco de dano irreparável ao erário, o tribunal determinou o congelamento imediato dos repasses. O prefeito João Antônio Rodrigues Linhares foi notificado e o escritório vai ter o prazo de 20 dias para apresentar justificativas formais.

Suspeita de fraude

Em maio deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) abriu um inquérito civil para investigar indícios de fraude e desvio de verbas públicas na Prefeitura de São Desidério, no oeste da Bahia, sob a gestão do prefeito Zé Carlos (PP).

O foco das apurações é o contrato nº 191/2018, firmado com a Plexo Construtora e Engenharia após a Concorrência Pública nº 006/2017. O acordo, com orçamento estimado em R$ 2.499.760,16, previa a conclusão das obras de duas creches do programa Pró-Infância — uma localizada na sede do município e outra no distrito de Sítio Grande. O prazo de execução chegou a ser prorrogado até março de 2020.

A portaria que oficializou a abertura da investigação toma como base evidências colhidas em um inquérito policial prévio, que já apontava irregularidades no certame licitatório.

Sigilo telefônico

Nesta fase do processo, o MPF vai notificar os investigados para prestarem depoimento, seguindo os ritos da Lei de Improbidade Administrativa. O órgão também incorporou ao procedimento dados obtidos por meio de quebra de sigilo telefônico e de dados, autorizada pela Justiça.

A apuração busca confirmar se houve direcionamento na escolha da construtora e desvio efetivo de recursos federais durante a execução das obras. Caso as suspeitas sejam comprovadas, os envolvidos poderão responder judicialmente por prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.

A reportagem procurou a Prefeitura de São Desidério, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Fundef Gestão Pública Honorários Advocatícios licitação Prefeitura de São Desidério tribunal de contas

Relacionadas

Mais lidas