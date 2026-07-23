Ex-prefeito é alvo de inquérito por suspeita de desvios e nepotismo

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O Ministério Público Federal (MPF) oficializou a conversão de um procedimento preparatório em Inquérito Civil para aprofundar as investigações contra o ex-prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia

A medida foi formalizada através da Portaria nº 6, assinada pelo Procurador da República Eduardo da Silva Villas-Bôas em 21 de julho de 2026.

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O procedimento apura uma série de denúncias graves envolvendo a gestão do ex-gestor municipal. Entre os pontos sob investigação do MPF estão:

- Desvio de recursos públicos: apropriação indevida e má aplicação de verbas destinadas à educação e de repasses via "emendas Pix" (transferências especiais);

- Improbidade administrativa e patrimonial: suspeita de enriquecimento ilícito e evolução patrimonial incompatível com a renda declarada;

- Nepotismo: favorecimento e nomeação irregular de parentes na administração pública.

Novos instrumentos de apuração

A mudança de status para Inquérito Civil ocorreu em razão do esgotamento do prazo de 180 dias do procedimento preparatório preliminar sem que a coleta de elementos fosse concluída, conforme prevê a Resolução nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Com a elevação para Inquérito Civil, o órgão ministerial ganha mais robustez instrutória e formalidade legal para:

- requisitar perícias financeiras, contábeis e patrimoniais;

- notificar testemunhas e intimar os envolvidos para depimentos;

- solicitar documentos oficiais junto a órgãos de controle interno e externo.

"A fim de observar as normas regimentais do CNMP e do CSMPF, foi fixado o prazo inicial de um ano para a conclusão das apurações", destaca o ato expedido pela Procuradoria.

Ação Civil Pública

Caso as apurações ao longo do próximo ano confirmem os indícios de autoria e materialidade dos ilícitos, o Ministério Público Federal poderá ajuizar uma Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, pleiteando a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito, além de eventuais desdobramentos na esfera criminal.

Se as suspeitas forem descartadas após a instrução do processo, o caso deve ser submetido ao arquivamento regular.

Até o momento, o investigado possui a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa durante a condução do inquérito.

A reportagem procurou o ex-prefeito e atual deputado, Ricardo Maia, e ainda aguarda resposta aos questionamentos.