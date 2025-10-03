Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Falsificação de bebidas pode virar crime hediondo

Projeto propõe endurecer pena para adulteração de bebidas após casos recentes de intoxicação por metanol

Redação

Por Redação

03/10/2025 - 21:53 h | Atualizada em 03/10/2025 - 22:07
Para Motta, a Câmara precisa agir de maneira enérgica sobre o tema para evitar que o crime de falsificação de bebidas continue
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou o deputado Kiko Celeguim (PT-SP) como relator do projeto que classifica como crime hediondo a adição, em bebidas e alimentos, de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde dos cidadãos (PL 2307/07).

“Fiz questão de pegar o projeto mais antigo e tornar o crime de falsificação de alimentos e bebidas um crime hediondo. Temos que avançar numa punição séria para os lugares e bares que comercializam esse tipo de produto”, afirmou Motta durante entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira, 3.

Segundo ele, a ideia é levar o texto ao Plenário o quanto antes.

Para Motta, a Câmara precisa agir de maneira enérgica sobre o tema para evitar que o crime de falsificação de bebidas continue e faça mais vítimas no país.

Temos que avançar para punir não só quem comete a adulteração, mas também quem comercializa. Temos que ter multas severas e uma fiscalização mais forte para que esse lugares que comercializam possam ser fechados”, acrescentou.

Leia Também:

Ministério da Saúde confirma intoxicação por metanol em Salvador; Sesab nega
Cegueira, tontura, vômitos e mais: os sintomas de ingerir metanol em bebidas
Metanol já matou dezenas de pessoas na Bahia há 26 anos; relembre

Episódios sobre falsificação de bebidas ganharam repercussão nos últimos dias em razão dos casos de intoxicação por metanol, que provocaram internações graves, perda de visão e até mortes nos estados de São Paulo e Pernambuco.

Tags:

bebidas adulteradas Câmara dos Deputados

Ver todas

x